Antena 3 CNN Externe Uniunea Europeană Siegfried Mureșan anunță că a fost votat noul procuror-șef european: „Va continua cu succes munca începută de Laura-Codruța Kövesi”

Siegfried Mureșan anunță că a fost votat noul procuror-șef european: „Va continua cu succes munca începută de Laura-Codruța Kövesi”

R.M.
1 minut de citit Publicat la 17:06 10 Mar 2026 Modificat la 17:06 10 Mar 2026
Kovesi Ritter (1)
Andreas Ritter (dreapta) va fi noul procuror-șef european, urmându-i în funcție Laurei Codruța Kovesi (stânga). Foto: Hepta / EPPO

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan a transmis, marți, că a fost votat în plenul Parlamentului European noul procuror-șef european, care o va înlocui pe Laura-Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European (EPPO). 

Potrivit acestuia, Andreas Ritter va prelua noul mandat de procuror-șef european.

„Tocmai l-am votat pe noul procuror-șef european, care o va înlocui pe Laura-Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European (EPPO).

Laura-Codruța Kövesi își va încheia în luna octombrie un mandat de 7 ani la conducerea Parchetului European, marcat de numeroase rezultate și succese importante.

Kövesi a fost primul procuror-șef european după înființarea acestei instituții. Are meritul de a transforma EPPO într-o instituție funcțională și eficientă, care are în prezent peste 3.600 de cazuri active, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 67 de miliarde de euro.

Parchetul European, consolidat sub conducerea Laurei-Codruța Kövesi, contribuie decisiv la o mai bună protejare a fondurilor europene împotriva celor care încearcă să le fraudeze”, a scris eurodeputatul pe pagina sa de Facebook.

Siegfried Mureşan a mai precizat că mandatul Laurei-Codruța Kövesi se încheie pe 30 octombrie și nu poate fi reînnoit.

În prezent, Andreas Ritter este procuror-șef adjunct al EPPO.

„Deoarece mandatul Laurei-Codruța Kövesi se încheie pe 30 octombrie și nu poate fi reînnoit, conform regulilor europene, am votat astăzi, în plenul Parlamentului European, înlocuitorul său. Andreas Ritter este în prezent procuror-șef adjunct al EPPO și sunt convins că va continua cu succes munca începută de Kövesi.

Mult succes în noul mandat!”, a încheiat Siegfried Mureșan.

Rolul și mandatul procurorului-șef european

Procurorul-șef european conduce activitatea EPPO, organizează funcționarea instituției și o reprezintă în relațiile cu instituțiile europene, statele membre și țările terțe.

Mandatul este de șapte ani și nu poate fi reînnoit.

Actualul procuror-șef european, Laura Codruța Kövesi, își va încheia mandatul la 30 octombrie 2026, iar mandarul lui Andrés Ritter va începe la 1 noiembrie 2026

Alături de procurorul-șef european, procurorii europeni formează Colegiul EPPO, care supraveghează investigațiile și procedurile penale. Consiliul UE numește câte un procuror european pentru fiecare dintre cele 24 de state membre participante.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: Siegfrid Mureșan Eurodeputat Parlamentul European procuror sef Laura Codruţa Kovesi

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Uniunea Europeană
» Citește mai multe din Uniunea Europeană
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close