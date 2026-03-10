Siegfried Mureșan anunță că a fost votat noul procuror-șef european: „Va continua cu succes munca începută de Laura-Codruța Kövesi”

1 minut de citit Publicat la 17:06 10 Mar 2026 Modificat la 17:06 10 Mar 2026

Andreas Ritter (dreapta) va fi noul procuror-șef european, urmându-i în funcție Laurei Codruța Kovesi (stânga). Foto: Hepta / EPPO

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureşan a transmis, marți, că a fost votat în plenul Parlamentului European noul procuror-șef european, care o va înlocui pe Laura-Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European (EPPO).

Potrivit acestuia, Andreas Ritter va prelua noul mandat de procuror-șef european.

„Tocmai l-am votat pe noul procuror-șef european, care o va înlocui pe Laura-Codruța Kövesi la conducerea Parchetului European (EPPO).

Laura-Codruța Kövesi își va încheia în luna octombrie un mandat de 7 ani la conducerea Parchetului European, marcat de numeroase rezultate și succese importante.

Kövesi a fost primul procuror-șef european după înființarea acestei instituții. Are meritul de a transforma EPPO într-o instituție funcțională și eficientă, care are în prezent peste 3.600 de cazuri active, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 67 de miliarde de euro.

Parchetul European, consolidat sub conducerea Laurei-Codruța Kövesi, contribuie decisiv la o mai bună protejare a fondurilor europene împotriva celor care încearcă să le fraudeze”, a scris eurodeputatul pe pagina sa de Facebook.

Siegfried Mureşan a mai precizat că mandatul Laurei-Codruța Kövesi se încheie pe 30 octombrie și nu poate fi reînnoit.

În prezent, Andreas Ritter este procuror-șef adjunct al EPPO.

„Deoarece mandatul Laurei-Codruța Kövesi se încheie pe 30 octombrie și nu poate fi reînnoit, conform regulilor europene, am votat astăzi, în plenul Parlamentului European, înlocuitorul său. Andreas Ritter este în prezent procuror-șef adjunct al EPPO și sunt convins că va continua cu succes munca începută de Kövesi.

Mult succes în noul mandat!”, a încheiat Siegfried Mureșan.

Rolul și mandatul procurorului-șef european

Procurorul-șef european conduce activitatea EPPO, organizează funcționarea instituției și o reprezintă în relațiile cu instituțiile europene, statele membre și țările terțe.

Mandatul este de șapte ani și nu poate fi reînnoit.

Actualul procuror-șef european, Laura Codruța Kövesi, își va încheia mandatul la 30 octombrie 2026, iar mandarul lui Andrés Ritter va începe la 1 noiembrie 2026

Alături de procurorul-șef european, procurorii europeni formează Colegiul EPPO, care supraveghează investigațiile și procedurile penale. Consiliul UE numește câte un procuror european pentru fiecare dintre cele 24 de state membre participante.