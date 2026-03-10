Vila secretă a lui Goebbels, dintr-o pădure de lângă Berlin, ar putea fi folosită de armata germană

sursa foto: Profimedia

Armata germană analizează posibilitatea de a utiliza o proprietate cu o istorie controversată aflată în apropiere de Berlin, unde se găsește o vilă abandonată construită în perioada nazistă de Joseph Goebbels, fostul ministru al propagandei al regimului lui Adolf Hitler, relatează agenția dpa, citată de Agerpres.

Un purtător de cuvânt al Agenției de infrastructură a Bundeswehr-ului a declarat marți că autoritățile din landul Brandenburg și municipalitatea Wandlitz poartă în prezent „discuţii intense” cu privire la viitorul proprietății de aproximativ 16 hectare situate lângă lacul Bogensee, la nord de capitala germană.

Potrivit reprezentantului Bundeswehr, armata germană are nevoie de noi infrastructuri pe măsură ce își extinde capacitățile „ca răspuns la situaţia geopolitică şi la noile cerinţe ale NATO”.

Proprietatea, amplasată într-o zonă împădurită și alcătuită din mai multe clădiri, nu mai este folosită și se află într-o stare avansată de degradare încă din anul 2000.

Joseph Goebbels, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai dictatorului nazist Adolf Hitler, a construit în 1939 o casă de vacanță pe malul lacului Bogensee.

De-a lungul anilor, au existat numeroase discuții despre modul în care acest sit ar putea fi reutilizat, însă lipsa fondurilor pentru reamenajare a blocat proiectele. În aceste condiții, administrația Berlinului a permis municipalității Wandlitz să utilizeze gratuit proprietatea până la sfârșitul anului 2027.

În ianuarie, un incendiu a izbucnit pe terenul fostei proprietăți a lui Goebbels, afectând una dintre clădirile care fusese folosită în trecut de organizația de tineret a Partidului Unității Socialiste (SED), formațiunea care a deținut monopolul puterii în fosta Germanie de Est.