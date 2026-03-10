Rusia a lovit luni Insula Şerpilor cu două rachete supersonice Kh-32

Pe lângă relatările din presa rusă, atacul a fost confirmat și de Forțele Aeriene ale Ucrainei, prin mai multe alerte aeriene publicate pe rețeaua de socializare Telegram. Acestea au fost emise între orele 15.00 și 15:30 (ora locală).

Aviația rusă cu rază lungă de acțiune operează periodic deasupra apelor Mării Negre. Bombardierele Tu-22M3 efectuează în zonă atât antrenamente, cât și misiuni de luptă, fiind însoțite, de regulă, de avioane de vânătoare.

Racheta Kh-32, un derivat îmbunătățit al Kh-22, este o rachetă aer-sol supersonică (N.r. - atinge viteze de 3,5 – 4,6 Mach) cu o rază de acțiune cuprinsă între 600 și 1.000 km, concepută special pentru atacarea portavioanelor.

Insula Șerpilor, punct strategic în Marea Neagră

În ciuda neatractivității sale externe, Insula Șerpilor reprezintă un obiectiv strategic important. Insula are o locație destul de specifică, fiind situată atât în apropierea României, cât și a coastei Peninsulei Crimeea. În acest fel, controlul asupra insulei face posibilă controlarea rutelor maritime, inclusiv a aprovizionării cu arme pentru Forțele Armate ale Ucrainei pe mare, provenite din țările occidentale.

Insula Șerpilor a fost unul dintre obiectivele principale ale Moscovei în invazia începută în februarie 2022. Rușii au cucerit-o în primele zile ale războiului, însă au fost nevoiți să se retragă câteva săptămâni mai târziu. Deși retragerea a fost prezentată de ruși drept un „gest de bunăvoință”, decizia a venit, în realitate, după pierderile semnificative suferite în urma bombardamentelor ucrainene.

Presa rusă de propagandă notează că, de la momentul recuperării insulei, Armata ucraineană încearcă permanent să câștige un punct de sprijin aici, prin instalarea de echipamente electronice, iar armata rusă execută lovituri destul de eficiente imediat ce echipamentul este restaurat sau înlocuit.

De exemplu, în luna iunie a anului trecut, aviația rusă, cu ajutorul rachetelor Kh-22, a distrus mijloacele ucrainene de război electronic de pe Insula Șerpilor, precum și militari ai Direcției Principale de Informații din cadrul Ministerului ucrainean al Apărării, care le-au instalat și exploatat acolo.

În plus, armata rusă a atacat apoi platforma de foraj Tavrida din apropiere. Partea ucraineană a amplasat pe aceasta un punct de control și realimentare pentru bărcile fără echipaj.