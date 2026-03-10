Un cunoscut sat turistic riscă evacuarea din cauza unei crăpături uriașe în pământ: A ajuns deja la o lungime de 250 metri

Masa instabilă cuprinde aproximativ 500.000 de metri cubi. FOTO: Profimedia Images

În regiunea turistică Val d'Anniviers, din Elveția, o crăpătură uriașă apărută în sol se lărgește cu 2 până la 4 milimetri în fiecare zi și a ajuns acum la o lungime de 250 de metri. În aceste condiții, autoritățile elevețiene pregătesc măsuri de siguranță și planuri de evacuare de teama unui dezastru natural de amploare, potrivit swissinfo.ch.

Pe lângă fisura principală din apropierea satului Grimentz - mai precis în districtul „Les Fios” - geologii au identificat mai multe falii secundare. Masa instabilă cuprinde aproximativ 500.000 de metri cubi. Situl este monitorizat activ din octombrie 2025, când a fost descoperită falia.

Zona este un important punct turistic al Elveției, Grimentz și împrejurimile sale atrăgând vizitatori pentru pârtiile de schi din sezonul de iarnă și traseele montane de vară.

Falia din Val d'Anniviers a fost creată ca urmare a inundațiilor din 2018 și 2024. Albia râului, care a servit drept fundație pentru panta de deasupra, a fost slăbită de apă. Fără acest sprijin, masa de pământ a început încet să alunece, provocând scufundarea considerabilă a terenului și creând o fisură lungă de 250 de metri și cu o lățime cuprinsă între 80 de centimetri și 1 metru.

Specialiștii au instalat instrumente de monitorizare pentru a măsura continuu mișcările. Acestea includ dispozitive de măsurare a lungimii, un scaner laser și o cameră web. O dronă survolează șantierul în fiecare săptămână. Copacii mari de pe pantă au fost doborâți ca măsură de precauție.

Din motive de siguranță, publicul a fost rugat să nu se apropie de zonă. Dacă mișcările se accelerează, se poate declanșa o alunecare de teren uriașă.

„Scenariul dezastruos” ar fi ca întreaga masă instabilă să alunece dintr-o dată. În această etapă, însă, geologii presupun că acest lucru se va întâmpla în mai multe etape.

O prăbușire ar putea bloca Navizence, râul de sub falie. Formarea unui lac temporar ar duce la riscuri considerabile de inundații, în special atunci când se topește zăpada. Acest lucru ar putea fi periculos pentru satul Chippis de pe câmpie și pentru rețeaua electrică Val d'Anniviers.

Autoritățile din Chippis urmăresc îndeaproape situația. Râul Navizence curge prin sat și ar putea să se revarse în caz de inundații. Ca măsură de precauție, au fost deja rezervate locuri în adăposturile de apărare civilă din satele înconjurătoare, în cazul în care Chippis trebuie evacuat.