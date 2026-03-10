Statele membre ale UE cer Comisiei Europene să prezinte soluții concrete pentru reducerea facturilor la electricitate

Inițiativa reflectă presiunea politică tot mai mare din interiorul blocului comunitar pentru a combate nivelul ridicat și persistent al prețurilor la electricitate. sursa foto: Getty

Liderii Uniunii Europene au cerut Comisiei Europene să revizuiască prețurile la electricitate pentru gospodării și pentru industrie și să prezinte urgent propuneri concrete pentru reducerea costurilor energiei pe termen scurt, potrivit unui document intern consultat de Euronews.

Inițiativa reflectă presiunea politică tot mai mare din interiorul blocului comunitar pentru a combate nivelul ridicat și persistent al prețurilor la electricitate.

Situația s-a agravat după ce prețul petrolului a depășit luni 114 dolari (aproximativ 98 de euro) pe baril pentru prima dată din 2022, pe fondul tensiunilor crescute legate de războiul din Iran, care amenință atât producția, cât și transportul de energie în Orientul Mijlociu.

Chiar înainte ca Statele Unite și Israelul să lanseze atacurile asupra Iranului, guvernele europene se temeau că prețurile ridicate la energie și la certificatele de carbon ar putea afecta competitivitatea industriei europene. În acest context, mai multe state au făcut presiuni asupra executivului european să adopte „măsuri urgente și curajoase”.

Potrivit documentului datat 9 martie, liderii UE au cerut, de asemenea, Comisiei Europene să prezinte până în iulie 2026 o analiză a pieței europene a carbonului, cunoscută sub numele de Sistemul de Comercializare a Certificatelor de Emisii (ETS). Documentul urmează să fie discutat la reuniunea liderilor europeni programată pentru 19–20 martie.

Sistemul ETS este mecanismul prin care Uniunea Europeană obligă companiile să plătească pentru emisiile de carbon, cu scopul de a reduce poluarea și de a încuraja industria să investească în alternative mai sustenabile.

Presiuni pentru schimbări în piața carbonului

Deși mai multe state membre au cerut Comisiei să nu modifice actualul sistem, după presiuni puternice venite din partea industriei și a unor guverne, Consiliul UE dorește totuși o analiză a pieței carbonului pentru a reduce volatilitatea prețului certificatelor și impactul acestuia asupra facturilor la electricitate.

Instituția care reprezintă șefii de stat și de guvern subliniază însă că este esențial ca ETS să își păstreze rolul central în stimularea investițiilor și a inovației în tranziția energetică.

Nu este încă clar ce măsuri concrete ar putea fi adoptate la nivel european, însă eventualele reforme ale ETS ar trebui să evite slăbirea plafonului de emisii în scădere, dacă Uniunea dorește să păstreze relevanța climatică a sistemului.

Analistul energetic Alessandro Armenia, de la compania de analiză a piețelor Kpler, a explicat pentru Euronews: „Prețul carbonului este ancorat în obligația de a preda certificatele la finalul anului. Dacă se întâmplă ceva astăzi, chiar dacă piața crede că este un fenomen temporar, efectul va fi reflectat în preț la sfârșitul anului”.

„Cea mai bună modalitate de a elimina influența politică și impactul reglementărilor este schimbarea sistemului, de la unul bazat pe plafon și tranzacționare la unul care îi stimulează (îi plătește) pe cei dispuși să se decarbonizeze”, a adăugat acesta.

„În acest moment, UE acționează ca un polițist, impunând amenzi celor care nu reduc emisiile. În schimb, ar fi mai înțelept să fie recompensați cei care vor să se decarbonizeze”, a mai spus Armenia.

Extinderea infrastructurii energetice

Consiliul UE, care reprezintă guvernele statelor membre, face presiuni și pentru accelerarea dezvoltării infrastructurii energetice, în special a rețelelor electrice. Acestea sunt esențiale pentru a permite energiei regenerabile produse în interiorul Uniunii să circule liber, fără blocaje sau limitări în rețea.

Potrivit documentului, legislatorii europeni sunt îndemnați să ajungă la un acord în 2026 privind extinderea rețelelor electrice și consolidarea interconectărilor transfrontaliere, inclusiv prin accelerarea procedurilor de autorizare.

Creșterea recentă a prețurilor combustibililor fosili importați a întărit argumentul unor decidenți europeni potrivit căruia accelerarea tranziției energetice rămâne cea mai eficientă cale pentru asigurarea securității energetice pe termen lung și pentru consolidarea rezilienței economice.

Ideea este că, prin extinderea producției de energie regenerabilă și a surselor cu emisii reduse de carbon, Uniunea Europeană își poate reduce dependența de piețele globale volatile ale combustibililor și poate produce energie mai ieftină la nivel intern.

Totuși, liderii europeni recunosc că tranziția trebuie gestionată cu atenție pe termen scurt, pentru a evita riscul ca industriile energointensive să se relocheze în regiuni unde energia și costurile carbonului sunt mai mici.

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat marți, după prezentarea planului Comisiei privind dezvoltarea mini-reactoarelor nucleare în UE până în 2030: „Atâta timp cât Europa depinde de combustibili fosili importați, vom rămâne expuși volatilității globale. De aceea, consolidarea independenței noastre energetice este esențială pentru a construi un sistem energetic mai curat, mai sigur și mai accesibil”.

Guvernele UE și Comisia Europeană sunt chemate, de asemenea, să accelereze electrificarea economiei în întregul bloc comunitar, menținând în același timp costurile sub control, un obiectiv care depinde în mare măsură de modernizarea și extinderea rețelelor electrice.

Potrivit unui al doilea document consultat de Euronews și discutat de liderii europeni pe 6 martie, statele UE analizează și posibilitatea revizuirii taxelor, tarifelor de rețea și costurilor legate de carbon incluse în prețul energiei, ca soluție rapidă pentru sprijinirea industriilor afectate de costurile ridicate ale energiei.