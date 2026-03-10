Axios: SUA cer Israelului să nu mai atace instalațiile petroliere din Iran. Care sunt temerile lui Donald Trump

Este prima dată când administrația Trump a cerut Israelului reținere în desfășurarea operațiunilor militare. FOTO: Hepta

Administrația Trump a cerut Israelului să nu efectueze noi atacuri asupra instalațiilor energetice din Iran, în special asupra infrastructurii petroliere, potrivit surselor citate de Axios.

Este prima dată când administrația Trump a cerut Israelului reținere în desfășurarea operațiunilor militare de când cele două țări au lansat operațiunea comună împotriva Iranului în urmă cu zece zile. Mesajele SUA au fost transmise la un nivel politic înalt și șefului de stat major al IDF, Eyal Zamir, a declarat un oficial israelian.

Un al doilea oficial israelian a declarat că “ne-au cerut să îi informăm în avans cu privire la orice atacuri viitoare asupra instalațiilor petroliere din Iran”.

Administrația Trump a invocat trei motive pentru cererea sa, potrivit unei surse familiarizate cu situația: Astfel de atacuri dăunează publicului iranian, o mare parte din acesta fiind opus regimului.

Trump își propune să coopereze cu sectorul petrolier iranian după război - similar abordării pe care a adoptat-o cu Venezuela. De asemenea, atacurile ar putea declanșa atacuri masive iraniene de represalii asupra infrastructurii energetice din statele din Golf.

Iranul a atacat deja instalațiile energetice din Golf cu drone la începutul războiului, dar nu a provocat daune semnificative sau ireversibile.

Îngrijorarea SUA este că o nouă rundă de atacuri asupra petrolului iranian ar putea schimba acest calcul - și ar putea duce prețurile și mai sus.

O sursă familiarizată cu detaliile a declarat că Trump consideră atacurile asupra instalațiilor energetice și petroliere ale Iranului ca o “opțiune apocaliptică” - ceva ce trebuie păstrat în rezervă doar dacă Iranul atacă în mod deliberat mai întâi instalațiile petroliere din Golf.

Trump a transmis public această poziție, avertizând luni că Iranul va fi lovit „de 20 de ori mai puternic” dacă va afecta aprovizionarea globală cu petrol.

Trump a scris pe Truth Social că SUA vor „elimina ținte ușor distrugibile, ceea ce va face practic imposibil ca Iranul să fie vreodată reconstruit, ca națiune”.

Senatorul Lindsey Graham (R-S.C.), unul dintre cei mai vocali susținători ai războiului din partea Partidului Republican, a criticat și el atacurile israeliene asupra depozitelor de combustibil.

„Vă rugăm să fiți precauți cu privire la țintele pe care le selectați. Scopul nostru este să eliberăm poporul iranian într-un mod care să nu le împiedice șansa de a începe o viață nouă și mai bună atunci când acest regim se va prăbuși. Economia petrolieră a Iranului va fi esențială pentru acest demers”, a scris Graham pe X.

Marți dimineață, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a distanțat administrația de atacurile asupra depozitelor de combustibil israeliene, spunând reporterilor că SUA nu au atacat ținte de acest fel.