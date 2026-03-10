Unde e Mojtaba Khamenei? Propaganda iraniană l-a generat cu AI pe noul ayatollah

Au trecut aproape 48 de ore de când Mojtaba Khamenei a fost ales ca viitorul lider suprem al Iranului, însă acesta este de negăsit. Nu a existat niciun mesaj video către susținători și nici măcar o declarație scrisă din partea lui sau a biroului său, scrie CNN.

Mass-media de stat a apelat la imagini vechi de arhivă pentru a-l prezenta, în timp ce rețelele de propagandă au difuzat propriile videoclipuri și imagini generate de inteligența artificială, înfățișându-l pe acest lider „atotștiutor”.

Pe un mural din Piața Vali Asr din Teheran, care reflectă adesea narativele oficiale, apare acum un Khamenei mai tânăr primind steagul de la tatăl său, în timp ce fondatorul națiunii, Khomeini, privește scena.

Este o încercare clară de a proiecta un transfer de putere fără probleme, în ciuda contradicției unei succesiuni de la tată la fiu într-un sistem născut dintr-o revoluție împotriva monarhiei, precizează CNN.

Un posibil indiciu pentru absența sa: presa de stat afirmă că acesta a fost rănit în ceea ce este numit acum „Războaiele Ramadanului”. Acest lucru ar putea explica lipsa imaginilor video, deși nu justifică absența unei declarații scrise până în prezent.

Totuși, chiar dacă liderul rămâne nevăzut, aparatul de stat continuă să funcționeze, iar jurămintele publice de credință continuă să apară.