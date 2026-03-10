Politico: De ce este Vladimir Putin cel mai mare câștigător din războiul SUA-Iran

4 minute de citit Publicat la 23:44 10 Mar 2026 Modificat la 23:44 10 Mar 2026

Foto: Profimedia Images

Când a intrat în anul 2026, Rusia lui Vladimir Putin avea în față o alegere dificilă – fie să continue în același ritm războiul din Ucraina, fie să renunțe la agresiune și să-și lase economia să se însănătoșească. Aproape peste noapte, însă, președintele SUA, Donald Trump, i-a dat o soluție mai bună – loviturile SUA-Israel împotriva Iranului au crescut puternic prețul petrolului, dând Kremlinului o nouă sursă de bani și o „gură de aer” economiei sale chinuite de patru ani de război, scrie Politico.

După ce Israelul a bombardat instalațiile petroliere ale Iranului weekend-ul trecut, prețurile la petrol au crescut rapid cu peste 100 dolari per baril, cea mai mare valoare din vara lui 2022, când piețele au reacționat puternic la declanșarea invaziei rusești în Ucraina, în primul an al acesteia.

Pentru Rusia, creșterea prețului la petrol înseamnă un ajutor economic nesperat într-un moment crucial. În absența acestui „colac de salvare”, costul celor patru ani de război din Ucraina ar fi urmat să provoace o criză economică internă pentru statul agresor.

Poate că războiul SUA și Israel versus Iran subminează susținerea Moscovei că-și sprijină aliații, însă economia rusă deja simte efectele pozitive. Prin extensie, războiul din Ucraina este și el influențat de această nouă evoluție.

Cadoul neașteptat al lui Trump pentru Putin

Cu doar câteva săptămâni în urmă, starea de spirit printre elitele economice ale Rusiei era sumbră.

Ministerul finanțelor de la Kremlin planifica un buget care asuma că prețul barilului era de 59 dolari. În ianuarie, veniturile din petrol ale țării se prăbușeau la cel mai scăzut nivel din 2020.

Economia rusă era puternic presată de sancțiunile occidentale, de dobânzi mari și de un deficit de forță de muncă. De asemenea, tensiunile între guvernul lui Putin și banca centrală deveneau tot mai vizibile.

„Eram încă departe de un colaps. Dar guvernul avea în față niște alegeri dificile de făcut și trebuia să-și taie cheltuielile și să crească taxele. Chiar să ia în considerare o reducere a cheltuielilor militare”, spune Serghei Vakulenko, cercetător senior la Carnegie Russia Eurasia Center.

Oprirea războiului din Ucraina nu a fost niciodată o opțiune validă, a adăugat Vakulenko, însă devenea clar că Rusia va trebui să „facă niște economii”.

Apoi, Israelul și SUA au atacat Iranul. Represaliile regimului iranian au dus la o generalizare a conflictului în Orientul Mijlociu, iar livrările de energie prin Strâmtoarea Ormuz s-au blocat. Asta a dus la o explozie a prețurilor la petrol.

„Brusc, rușii au primit un cadou nesperat”, spune Vladimir Milov, fost adjunct în ministerul energiei rus, devenit recent opozant al regimului putinist în exil.

„Au primit o gură de aer. Oficialii ruși sunt acum foarte, foarte fericiți”, spune el.

„O eroare strategică”

În loc să vândă petrol la reducere din cauza sancțiunilor occidentale, Rusia poate acum să vândă la prețuri „premium” principalilor săi clienți – India și China – care se grăbesc să obțină noi stocuri după prăbușirea pieței.

Cel mai bun lucru pentru Rusia este că vor avea și „binecuvântarea” lui Trump.

Vinerea trecută, Trezoreria UA a anunțat că dă o dispensă de 30 de zile de la sancțiuni Indiei și că aceasta va putea să cumpere țiței rusesc pentru a „debloca fluxul în interiorul pieței globale”.

Nu mai surprinde pe nimeni că Kremlinul folosește acest moment pentru a obține avantaje maxime.

„Rusia a fost, este și va continua să fie un furnizor de încredere de petrol și gaze”, a declarat Peskov, purtătorul de cuvânt al dictaturii ruse, într-o declarație care a semănat mai mult cu o „prezentare de marketing”.

Între timp, Kirill Dimitriev, unul dintre cei mai importanți acoliți ai lui Putin a jubilat pe Twitter spunând că „tsunami-ul doar ce a început” și transmițându-le europenilor că au făcut o „eroare strategică” decuplându-se de livrările de energie ale statului agresor.

Luni, comentatorii pro-Kremlin au răspândit un articol WSJ care prezice un preț de 215 de dolari per baril de petrol.

Prea devreme pentru a declara victoria

Experții din domeniul energiei avertizează Moscova, însă, că e prea devreme să revendice victoria.

Dacă economia Rusiei se poate însănătoși pe deplin hrănindu-se din războiul SUA-Iran rămâne o chestiune de timp și e o ipoteză care depinde de cât de mult va dura conflictul din Orientul Mijlociu.l

Milov, fostul oficial rus devenit opozant, spune că Rusia are nevoie ca prețurile să rămână la acest nivel pentru aproximativ un an, pentru ca economia sa să-și revină la un nivel acceptabil.

„O lună sau două de prețuri mari vor ajuta, dar nu e suficient”, spune el.

O creștere pe perioadă scurtă a prețurilor la petrol „va ajuta să întârzie niște alegeri dificile”, a adăugat și Vakulenko.

În același timp, Rusia va spera că războiul SUA-Iran va dura cât mai mult și dintr-un alt motiv – muniția, echipamentele și armamentul americane care ar fi ajuns la Ucraina, sunt consumate pe războiul lui Trump cu Iranul.

Conform informațiilor din presă, Rusia ajută Iranul cu informațiile necesare pentru a lovi armata american.

Chiar dacă asasinarea lui Ali Khamenei a însemnat că „reputația” Rusiei printre aliații săi a fost afectată, acesta ar putea fi totuși un preț pe care Vladimir Putin este dispus să-l plătească, concluzionează Politico.