Primul dezacord major între SUA și Israel în războiul din Iran. Axios: Americanii au reacționat după atacul IDF cu mesajul „WTF”

IDF lansează lovituri aeriene „extinse” în Teheran și IsfahanPublicat acum 24 minute
Forțele Aeriene Israeliene au lansat un nou val de lovituri aeriene „extinse” în Teheran, Isfahan și în sudul Iranului, anunță IDF.
IDF spune că loviturile vizează „infrastructura regimului terorist iranian”.
Primul dezacord major între SUA și Israel în războiul din IranPublicat acum 26 minute
Loviturile lansate de Israel sâmbătă asupra a 30 de depozite de combustibil iraniene au depășit cu mult ceea ce se aștepta SUA atunci când Israelul a informat guvernul american în avans, declanșând primul dezacord semnificativ dintre aliați de la începutul războiului, în urmă cu opt zile, potrivit unui oficial american, unui oficial israelian și unei surse familiarizate cu situația, citate de Axios.
Administrația Trump se teme că loviturile israeliene asupra infrastructurii care deservește populația civilă din Iran ar putea avea un efect strategic invers, mobilizând societatea iraniană în sprijinul regimului și determinând creșterea prețurilor petrolului.
Loviturile aviației israeliene de sâmbătă au provocat incendii de proporții la Teheran, cu flăcări vizibile de la kilometri distanță și nori groși de fum care au acoperit capitala iraniană.
IDF a afirmat într-un comunicat că depozitele de combustibil „sunt folosite de regimul iranian pentru a furniza combustibil diferiților consumatori, inclusiv structurilor sale militare”.
Un oficial militar israelian a spus că loviturile au avut, parțial, rolul de a transmite Iranului să înceteze atacurile asupra infrastructurii civile israeliene. Oficialii israelieni și americani au declarat că IDF a informat armata SUA înaintea loviturilor.
Totuși, un oficial american a spus că armata SUA a fost surprinsă de amploarea acestora. „Nu credem că a fost o idee bună”, a declarat un oficial american de rang înalt. Un oficial israelian a spus că mesajul transmis de SUA către Israel a fost: „WTF”.
Casa Albă și IDF nu au comentat, a informat Axios.
Deși instalațiile lovite nu sunt pentru producția petrolului, oficialii americani sunt îngrijorați că imaginile cu depozite în flăcări ar putea speria piețele petroliere și ar putea împinge prețurile energiei și mai sus.
„Președintelui nu-i place atacul. El vrea să salveze petrolul. Nu vrea să fie ars. Și asta le amintește oamenilor de prețuri mai mari la benzină”, a declarat pentru Axios un consilier al lui Trump.
Purtătorul de cuvânt al cartierului general militar iranian, Khatam al-Anbiya, care coordonează operațiunile militare, a avertizat că dacă atacurile asupra infrastructurii petroliere a Iranului continuă, regimul ar putea răspunde cu lovituri similare în întreaga regiune.
El a adăugat că Iranul nu a vizat până acum infrastructura regională de combustibil și energie, dar a avertizat că, dacă acest lucru se va întâmpla, prețul petrolului ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril.
Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, unul dintre cei mai importanți oficiali ai regimului, a avertizat că, dacă atacurile asupra infrastructurii vor continua, Iranul va riposta „fără întârziere”.
Potrivit unui oficial american, acest dezacord și așteptările SUA privind evoluția războiului vor fi discutate la nivel politic înalt între cei doi aliați.
Ce se știe despre Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al IranuluiPublicat acum 26 minute
Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului iranian Ali Khamenei, care a fost ucis în urma unui atac americano-israelian chiar la începutul războiului, a fost ales ca succesor al acestuia - cu câteva zile mai târziu decât era așteptat - și este acum liderul suprem al Iranului.
Dar în timp ce tatăl lui era o figură arhicunoscută, Mojtaba, în vârstă de 56 de ani, a stat în umbră. Nu a ocupat niciodată o funcție guvernamentală, nu a susținut discursuri publice și nu a acordat interviuri și doar câteva fotografii și videoclipuri cu el au fost publicate de-a lungul timpului, potrivit BBC.
Totuși, de ani de zile au existat zvonuri că ar fi avut o influență considerabilă în culisele puterii din Iran.
Rapoarte diplomatice americane, publicate de WikiLeaks la sfârșitul anilor 2000, îl descriau drept „puterea din spatele robelor”, fiind considerat un persoanj „capabil și autoritar” în cadrul regimului.
Cu toate acestea, alegerea lui ar putea fi controversată. Republica Islamică a fost fondată în 1979, după răsturnarea monarhiei, iar ideologia sa se bazează pe principiul că liderul suprem trebuie ales pentru statutul său religios și pentru leadershipul dovedit, nu prin succesiune ereditară.
Primul mesaj al lui Putin pentru noul Ayatollah. I-a trimis lui Mojtaba Khamenei o telegramă în care îi urează „sănătate”Publicat acum 27 minute
Kremlinul a anunțat luni că președintele rus Vladimir Putin i-a trimis o telegramă de felicitare lui Mojtaba Khamenei pentru numirea sa în funcția de lider suprem al Iranului.
„Acum, când Iranul se confruntă cu o agresiune armată, munca dumneavoastră în această înaltă funcție va necesita, fără îndoială, mult curaj și dăruire. Sunt încrezător că veți continua cu onoare munca tatălui dumneavoastră și veți uni poporul iranian în fața încercărilor grele”, se arată într-un comunicat al Kremlinului.
Conform declarației, Putin a reiterat sprijinul Moscovei pentru Teheran, afirmând că Rusia va rămâne un partener de încredere pentru Iran.
Bursele europene în scădere dramatică. Bariul de petrol trece de 100 de dolariPublicat acum 28 minute
Acțiunile de pe piețele europene au scăzut în această dimineață, pe fondul reacției investitorilor la creșterea prețului petrolului.
Indicele FTSE 100 din Londra a scăzut cu 1,1%, în timp ce indicele Dax din Germania și Cac 40 din Franța au pierdut fiecare aproximativ 2%.
Aproape toate acțiunile sunt tranzacționate în scădere, însă indicele britanic nu a coborât la fel de mult deoarece giganții petrolieri listați la Londra, BP și Shell, se numără printre puținele companii ale căror acțiuni au crescut în această dimineață.
Mai devreme, piețele bursiere asiatice au scăzut puternic, indicele Nikkei 225 din Japonia prăbușindu-se cu peste 5%.
Susannah Streeter, strateg-șef de investiții la Wealth Club, spune că creșterea bruscă a prețurilor petrolului are potențialul de a crea „o combinație toxică de șocuri pentru economii”, informează BBC.
Creșterea prețurilor este de natură să alimenteze inflația, ceea ce ar putea însemna că băncile centrale vor trebui să mențină ratele dobânzilor mai ridicate pentru mai mult timp. Această combinație de prețuri mai mari la energie și costuri mai ridicate ale împrumuturilor ar reprezenta „o frână pentru creștere”, spune ea.
Iranul spune că „nu are rost” să se discute despre un armistițiu în acest momentPublicat acum 28 minute
Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al diplomației iraniene, a declarat într-o conferință de presă că în prezent nu există loc pentru discuții privind o încetare a focului.
Atâta timp cât atacurile continuă, „nu are rost să vorbim despre altceva decât despre apărare și represalii împotriva inamicilor”, a spus Baghaei, întrebat despre posibilitatea unui armistițiu.
Donald Trump a declarat, săptămâna trecută, că liderii iranieni „sunau” și întrebau „cum se poate face un acord”, dar a spus că le-a transmis că este prea târziu.
El a mai spus ulterior că războiul se va încheia doar în cazul unei „capitulări necondiționate” a Iranului.
Baghaei a negat și că atacurile asupra Azerbaidjanului, Turciei și Ciprului ar fi fost lansate de armata iraniană de pe teritoriul Iranului.
Noi explozii în Dubai. Doi răniți în Abu DhabiPublicat acum 29 minute
Explozii au fost auzite deasupra Dubaiului la începutul zilei de luni, devreme, iar în zonă a fost observată activitatea avioanelor de vânătoare.
Autoritatea pentru crize și dezastre din Emiratele Arabe Unite a confirmat că sistemele de apărare aeriană intervin pentru a contracara o amenințare cu rachete. Locuitorilor li s-a recomandat „să rămână într-un loc sigur”.
Patru persoane au fost ucise în urma atacurilor iraniene asupra EAU, a anunțat, duminică ministerul apărării emiratez.
Autoritățile din Abu Dhabi au anunțat că o persoană a suferit răni ușoare, iar o alta a fost rănită moderat după ce rămășițe ale unor proiectile au căzut în două locuri.
Incidentul s-a produs după ce sistemele de apărare aeriană au interceptat amenințări venite din aer.
Anterior, Ministerul Apărării al Emiratelor Arabe Unite a transmis că a răspuns la amenințări cu rachete și drone provenite din Iran.
Iranul a lansat primul atac cu rachete împotriva Israelului sub noul lider supremPublicat acum 30 minute
Iranul a lansat primul atac cu rachete de la instalarea noului lider suprem, Mojtaba Khamenei, potrivit unei postări publicate pe canalul de Telegram al televiziunii de stat IRIB.
O imagine publicată pare să arate un proiectil pe care sunt inscripționate cuvintele: „La dispoziția dumneavoastră, Sayyid Mojtaba”. (n. red. - Sayyid este un titlu onorific islamic care este rezervat celor cu descendență genealogică confirmată din profetul Mahomed).
Noul lider suprem al Iranului își începe domnia ca om „vânat”, în condițiile în care Israelul și SUA au anunțat deja că nu-l consideră un lider „acceptabil”. După ce o mare parte a familiei sale a fost deja lichidată în bombardamente, este de așteptat că Mojtaba Khamenei va fi de acum o țintă predilectă a atacurilor SUA și Israel.
Noul lider suprem al Iranului descris în mod misterios drept „rănit”Publicat acum 30 minute
Noul lider suprem este descris drept „rănit” — însă există mister în jurul semnificației acestui lucru, relatează Sky News.
Până acum, Mojtaba Khamenei nu a fost nici văzut și nici nu a făcut vreo declarație publică.
El este a treia persoană care preia această funcție de la Revoluția Islamică din 1979 și îi urmează tatălui său, după ce acesta a fost ucis la începutul războiului. De fapt, au existat speculații că și el ar fi fost ucis la începutul războiului.
Presa de stat iraniană l-a descris drept „janbaz”, termen care înseamnă „rănit de inamic”, în „războiul Ramadanului” — așa cum numește Teheranul conflictul.
Nu este însă clar dacă acest lucru se referă la răni suferite în actualul război, un analist sugerând ulterior că aceste răni ar putea proveni din perioada serviciului său în războiul Iran-Irak din anii 1980.