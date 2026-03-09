Primul dezacord major între SUA și Israel în războiul din Iran. Axios: Americanii au reacționat după atacul IDF cu mesajul „WTF”

Publicat acum 26 minute

Loviturile lansate de Israel sâmbătă asupra a 30 de depozite de combustibil iraniene au depășit cu mult ceea ce se aștepta SUA atunci când Israelul a informat guvernul american în avans, declanșând primul dezacord semnificativ dintre aliați de la începutul războiului, în urmă cu opt zile, potrivit unui oficial american, unui oficial israelian și unei surse familiarizate cu situația, citate de Axios.

Administrația Trump se teme că loviturile israeliene asupra infrastructurii care deservește populația civilă din Iran ar putea avea un efect strategic invers, mobilizând societatea iraniană în sprijinul regimului și determinând creșterea prețurilor petrolului.

Loviturile aviației israeliene de sâmbătă au provocat incendii de proporții la Teheran, cu flăcări vizibile de la kilometri distanță și nori groși de fum care au acoperit capitala iraniană.

IDF a afirmat într-un comunicat că depozitele de combustibil „sunt folosite de regimul iranian pentru a furniza combustibil diferiților consumatori, inclusiv structurilor sale militare”.

Un oficial militar israelian a spus că loviturile au avut, parțial, rolul de a transmite Iranului să înceteze atacurile asupra infrastructurii civile israeliene. Oficialii israelieni și americani au declarat că IDF a informat armata SUA înaintea loviturilor.

Totuși, un oficial american a spus că armata SUA a fost surprinsă de amploarea acestora. „Nu credem că a fost o idee bună”, a declarat un oficial american de rang înalt. Un oficial israelian a spus că mesajul transmis de SUA către Israel a fost: „WTF”.

Casa Albă și IDF nu au comentat, a informat Axios.

Deși instalațiile lovite nu sunt pentru producția petrolului, oficialii americani sunt îngrijorați că imaginile cu depozite în flăcări ar putea speria piețele petroliere și ar putea împinge prețurile energiei și mai sus.

„Președintelui nu-i place atacul. El vrea să salveze petrolul. Nu vrea să fie ars. Și asta le amintește oamenilor de prețuri mai mari la benzină”, a declarat pentru Axios un consilier al lui Trump.

Purtătorul de cuvânt al cartierului general militar iranian, Khatam al-Anbiya, care coordonează operațiunile militare, a avertizat că dacă atacurile asupra infrastructurii petroliere a Iranului continuă, regimul ar putea răspunde cu lovituri similare în întreaga regiune.

El a adăugat că Iranul nu a vizat până acum infrastructura regională de combustibil și energie, dar a avertizat că, dacă acest lucru se va întâmpla, prețul petrolului ar putea ajunge la 200 de dolari pe baril.

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, unul dintre cei mai importanți oficiali ai regimului, a avertizat că, dacă atacurile asupra infrastructurii vor continua, Iranul va riposta „fără întârziere”.

Potrivit unui oficial american, acest dezacord și așteptările SUA privind evoluția războiului vor fi discutate la nivel politic înalt între cei doi aliați.