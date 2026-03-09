Ucraina a trimis experți în drone ca să apere bazele americane din Iordania. Zelenski spune că SUA i-au cerut ajutorul în 5 martie

Ucraina a trimis experți în drone ca să apere bazele americane din Iordania. FOTO: Facebook Armata Ucrainei

Ucraina a trimis drone interceptoare și experți pentru a ajuta la protejarea bazelor militare americane din Iordania, a declarat președintele Volodimir Zelenski într-un interviu acordat The New York Times. Potrivit lui Zelenski, Statele Unite au cerut ajutor joi, iar echipa ucraineană a plecat chiar a doua zi.

„Am reacționat imediat”, a spus Zelenski vineri seară, în timpul unei călătorii cu trenul din estul Ucrainei spre capitala Kiev, la care a participat și jurnalistul The New York Times. „Am spus: da, bineînțeles, ne vom trimite experții.”

Casa Albă nu a răspuns unei solicitări privind confirmarea faptului că Statele Unite au cerut ajutorul Ucrainei.

Războiul americano-israelian împotriva Iranului riscă să mute atenția lumii de la conflictul din Ucraina. În același timp, însă, el oferă Kievului ocazia de a-și folosi experiența acumulată cu mari costuri și tehnologia avansată pe un nou front. Ucraina s-a oferit rapid să ajute forțele americane și aliații lor din Orientul Mijlociu să se apere de dronele de atac proiectate de Iran, același tip de armament folosit de Rusia de ani de zile în războiul din Ucraina.

Kievul speră astfel să obțină beneficii în relația cu Statele Unite, în contextul negocierilor de pace mediate de americani. Relația rămâne însă tensionată. Joi, președintele Donald Trump a spus din nou că îl consideră pe Zelenski mai degrabă un obstacol în calea unui acord de pace decât pe președintele rus Vladimir Putin, cel care a ordonat invazia. Trump s-a arătat mult mai conciliant cu Moscova decât predecesorul său.

Oficialii americani spun că Rusia a furnizat Iranului informații în timpul războiului, inclusiv imagini din satelit care arătau pozițiile navelor de război americane și ale personalului militar american. Zelenski a spus că a văzut, la rândul său, informații care ar indica faptul că dronele lansate acum din Iran conțin componente rusești.

Liderul ucrainean a spus că vrea să ajute statele din Orientul Mijlociu, dar că trebuie în același timp să echilibreze aceste solicitări cu nevoile Ucrainei, în condițiile în care războiul din țara lui a intrat deja în al cincilea an.

Conflictul din Iran ar putea întrerupe livrările de armament defensiv de care Ucraina are mare nevoie. Kievul s-a oferit să schimbe dronele sale interceptoare cu statele din Orientul Mijlociu în schimbul unor sisteme mai puternice, necesare Ucrainei pentru a contracara rachetele balistice rusești. De asemenea, Ucraina a transmis că este gata să sprijine țările din regiune în schimbul unui ajutor diplomatic pentru a împinge Rusia către o încetare a focului.

Zelenski a remarcat că unele state din Orientul Mijlociu au „relații foarte puternice cu Rusia”. „De aceea am spus: poate că ele pot vorbi cu rușii și poate că rușii vor face o pauză”, a declarat el, adăugând: „În acest caz, desigur, putem ajuta Orientul Mijlociu să se apere.”

Puține țări au mai multă experiență decât Ucraina în combaterea dronelor de atac cu rază lungă de acțiune, de unică folosință, care ies acum din Iran în valuri succesive.

Una dintre aceste drone a ucis săptămâna trecută șase militari americani într-un centru de comandă din Kuweit. Deși primul val de rachete balistice iraniene s-a redus între timp, pe măsură ce SUA și Israelul lovesc armata iraniană, numărul dronelor lansate nu a scăzut.

Rusia a fost printre primii utilizatori ai dronelor iraniene Shahed și și-a construit propria versiune pornind de la modelul original iranian.

O dronă Shahed costă până la 50.000 de dolari pentru a fi produsă. În schimb, o rachetă interceptoare Patriot fabricată în SUA costă peste 3 milioane de dolari. În fața acestei realități, Ucraina și-a adaptat strategia: a început să folosească mitraliere grele, rachete mai ieftine lansate de avioane F-16, sisteme de bruiaj electronic și noi drone interceptoare produse chiar în Ucraina.

În prezent, Ucraina reușește să distrugă majoritatea dronelor rusești de atac de unică folosință, potrivit cifrelor zilnice publicate de Forțele Aeriene ucrainene și analizate de The New York Times. În februarie, Rusia a trimis asupra orașelor ucrainene aproximativ 5.000 de drone de atac, iar Ucraina a doborât circa 87% dintre ele, potrivit aceleiași analize.

În zilele care au urmat izbucnirii războiului americano-israelian împotriva Iranului, Zelenski a spus că el și echipa sa au primit apeluri de la lideri din Bahrain, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Kuweit, Qatar și Arabia Saudită, care cereau ajutor.

În interviul acordat vineri publicației The Times, Zelenski a spus că o altă echipă de experți ucraineni va merge în Orientul Mijlociu pentru a ajuta statele din regiune să evalueze cum se pot apăra împotriva dronelor iraniene, fără să se bazeze exclusiv pe rachetele Patriot, extrem de costisitoare. Aceste rachete sunt deja insuficiente la nivel global. În 2025, armatele lumii au primit doar 620 dintre cele mai avansate sisteme Patriot, iar acesta a fost un nivel record al livrărilor.

În primele zile ale războiului din Iran, statele din Orientul Mijlociu au consumat peste 800 de rachete Patriot, potrivit lui Zelenski și lui Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu. Acest baraj defensiv a fost folosit pentru a contracara peste 2.000 de drone iraniene de atac și mai mult de 500 de rachete balistice.

Dmitro Lytvyn, consilier al lui Zelenski, a spus că, în toți cei patru ani de război din Ucraina, Kievul a primit în total doar aproximativ 600 de sisteme Patriot avansate.