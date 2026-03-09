Care este miza mai mare decât petrolul în Orientul Mijlociu. „Cine va ataca apa va declanşa un război mult mai devastator”

Stație de desalinizare a apei marine. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Atacurile asupra apei sunt rare în timp de război, dar au apărut deja, în conflictul din Orientul Mijlociu, cu lovituri asupra uzinelor de desalinizare a apei marine, vitale pentru milioane de locuitori, transmite luni France Presse, potrivit Agerpres.

O staţie de desalinizare din Bahrein a fost avariată duminică de un atac cu drone iraniene, au anunţat autorităţile, după acuzaţii iraniene privind o lovitură similară a SUA pe insula Qeshm, care a afectat alimentarea cu apă a 30 de localităţi.

Bahrein a raportat pagube materiale la una dintre instalațiile sale de desalinizare după ce resturi provenite de la o dronă iraniană interceptată au căzut pe Insula Muharraq, în nord-vestul orașului Manama.

Aceste atacuri sunt încă limitate, dar „primul care va îndrăzni să atace apa va declanşa un război mult mai devastator decât cel pe care îl avem astăzi”, avertizează Esther Crauser-Delbourg, economistă franceză specializată în domeniul apei, într-un interviu acordat AFP.

Aproximativ 42% din capacitatea mondială de desalinizare este prezentă în Orientul Mijlociu

În această regiune, una dintre cele mai aride din lume şi unde disponibilitatea de apă este de zece ori sub media globală, conform Băncii Mondiale, uzinele de desalinizare sunt esenţiale pentru economie şi apă potabilă.

Aproximativ 42% din capacitatea mondială de desalinizare este prezentă în Orientul Mijlociu, arată un studiu recent publicat în revista Nature.

În Emiratele Arabe Unite, 42% din apa potabilă provine din aceste uzine, 90% în Kuweit, 86% în Oman şi 70% în Arabia Saudită, detaliază o notă a Institutului Francez pentru Relaţii Internaţionale (Ifri) din 2022.

„Acolo, fără apă desalinizată, nu există nimic”, rezumă Esther Crauser-Delbourg. Este deosebit de strategică în marile metropole precum Dubai şi Riad.

CIA avertiza în 2010: „perturbarea instalaţiilor de desalinizare în țările arabe poate avea consecinţe mai grave decât pierderea oricărei alte resurse”

Încă din 2010, o notă de analiză a CIA afirma că „perturbarea instalaţiilor de desalinizare în majoritatea ţărilor arabe ar putea avea consecinţe mai grave decât pierderea oricărei alte industrii sau resurse”.

Şi în 2008, site-ul Wikileaks a dezvăluit un document diplomatic american conform căruia Riadul ar trebui să fie evacuat în termen de o săptămână în cazul în care fabrica de desalinizare din Jubail care îl alimentează sau conductele sale de petrol ar fi „grav avariate sau distruse”.

Pe lângă atacurile raportate în acest weekend, aceste uzine sunt vulnerabile la întreruperile de curent care le alimentează şi la eventuale contaminări ale apei de mare, mai ales din cauza mareelor negre, afirmă mai mulţi cunoscători citaţi de AFP.

În ultimii zece ani au mai avut loc atacuri împotriva uzinelor de desalinizare: Yemenul şi Arabia Saudită s-au atacat reciproc, iar Gaza a fost lovită de bombardamente israeliene, relatează grupul de reflecţie californian Pacific Institute, care ţine un registru al conflictelor legate de apă.

Înainte de 2016, astfel de atacuri nu mai fuseseră înregistrate din 1991, în timpul războiului din Golf.