Doi frați cu aceeași boală congenitală speră la o medalie la Jocurile Paralimpice 2026

Veronika și Johannes Aigner se întorc pe pârtie cu un obiectiv ambițios: să depășească performanța de la Beijing. Foto: Profimedia Images

Familia Aigner este deja un nume cunoscut în schiul alpin paralimpic. Toți cei cinci frați au participat la competiții, iar patru dintre ei au câștigat medalii la Jocurile Paralimpice. Acum, la a doua lor participare, Veronika și Johannes Aigner speră să adauge noi trofee în palmaresul familiei, iar între curse continuă să cânte împreună.

Frații Aigner sunt, într-un fel, o versiune reală a „von Trapp Family Singers”. Nu doar că știu să cânte la instrumente și să interpreteze melodii, dar urcă și coboară munții… pe schiuri, suficient de rapid pentru a câștiga medalii de aur.

La Jocurile Paralimpice de la Beijing 2022, Veronika și gemenii Johannes și Barbara au câștigat nouă din cele 11 medalii obținute de Austria la schi alpin paralimpic, concurând în categoria sportivilor cu deficiențe de vedere. Elisabeth, una dintre surori, a fost ghidul Veronikăi în curse, rol pe care l-a preluat de la sora cea mare, Irmgard.

Patru ani mai târziu, la Milano Cortina 2026, Veronika și Johannes se întorc pe pârtie cu un obiectiv ambițios: să depășească performanța de la Beijing și să ajungă la zece medalii. În bagaje nu au pus doar echipamentul sportiv, ci și instrumente muzicale.

„Suntem mereu pregătiți pentru o petrecere”, a spus Veronika Aigner pentru Olympics.com.

„Sperăm să depășim ce am făcut la Beijing 2022. Poate putem aduce acasă zece medalii. Sperăm și credem că este posibil. E frumos că aceste Jocuri sunt aproape de casă. Mulți prieteni, părinții și alți oameni pot veni să ne vadă. Iar după curse sperăm să dăm o petrecere cu prietenii.”

O familie crescută pe schiuri

Frații Aigner, Irmgard, Elisabeth, Veronika, Johannes și Barbara, au crescut în Gloggnitz, un orășel aflat la aproximativ o oră de mers cu mașina de Viena. Au învățat să schieze încă de mici.

Părinții lor, Petra și Christian, sunt pasionați de schiul alpin, iar apropierea orașului de munții Rax și Schneeberg, zone populare pentru sporturile de iarnă, a făcut ca alegerea acestui sport să vină aproape natural.

Irmgard și Elisabeth au fost primele care au început să schieze, iar Veronika le-a urmat foarte devreme, la doar doi ani.

Veronika s-a născut cu cataractă, la fel ca mama ei. La început a schiat fără ghid, dar pe măsură ce vederea i s-a deteriorat și nu mai putea distinge porțile de pe traseu, surorile au început să o ajute. Irmgard a fost primul ghid, iar mai târziu rolul a fost preluat de Elisabeth.

Cei mai mici frați, Johannes și Barbara, s-au alăturat și ei rapid pe pârtie.

Jocurile Paralimpice de la Beijing 2022 au fost debutul pentru patru dintre ei, iar rezultatele au venit imediat. Johannes, care a schiat alături de ghidul Matteo Fleishmann, a câștigat aurul la coborâre chiar în prima zi a competiției. A mai obținut apoi un aur la slalom uriaș și a urcat pe podium și în celelalte trei probe.

Veronika și Elisabeth au câștigat aurul în probele tehnice, iar Barbara, împreună cu ghidul Klara Sykora, a obținut o medalie de argint și una de bronz.

Performanțele lor au făcut ca numele Aigner să apară pe primele pagini ale ziarelor, iar mulți oameni din Austria și din întreaga lume au fost impresionați de rezultatele familiei. Cu toate acestea, frații au rămas modești.

„Când suntem în Austria, este o zi normală și suntem o familie normală”, a spus Johannes. „Suntem puțin mai cunoscuți, dar în rest totul este la fel ca înainte.”

Barbara s-a retras între timp din schiul alpin paralimpic, însă Veronika și Johannes continuă să concureze.

În acest sezon, amândoi au câștigat Globul de Cristal la general, iar Johannes a ajuns la a cincea victorie consecutivă. La Milano Cortina 2026 sunt considerați favoriți la medalie în toate cele cinci discipline.

„Trebuie să rămâi calm”, spune Johannes despre cheia succesului. „Știm ce putem face, iar dacă reușim să arătăm asta pe pârtie, atunci vom fi bine.”

Ghizi noi, aceeași familie unită

Părinții lor vor fi în tribune la centrul de schi alpin Tofane pentru a-i susține, așa cum au făcut și la Beijing. Petra va urmări probele de viteză, iar Christian pe cele tehnice.

În public se va afla și Elisabeth Aigner, pe care frații ar fi vrut să o vadă la start. Ea s-a accidentat la genunchi în februarie, după o aterizare greșită la o săritură în timpul Cupei Mondiale de la Tignes. Din această cauză, ea și Veronika au ratat finala Cupei Mondiale de la Veysonnaz, în Elveția. Elisabeth urmează să fie operată în aprilie și nu poate participa la Jocuri, însă va veni la Cortina pentru a urmări cursele.

În locul ei, Veronika va avea doi ghizi noi: Lilly Sammer pentru probele de viteză și Eric Digruber pentru cele tehnice.

„Lilly este planul B, dar planul B este foarte bun și sperăm să fie la fel ca atunci când schiam cu Lisi”, a spus Veronika. „La aceste Jocuri vreau să concurez în toate cele cinci probe și sper să aduc acasă cinci medalii.”

Și Johannes schiază acum cu un alt ghid decât la Beijing. Din 2023 face echipă cu Nico Haberl, care, la fel ca Sammer, va debuta la Jocurile Paralimpice.

Când schiatul se termină, începe muzica

Deși Sammer și Haberl nu sunt membri ai familiei Aigner, s-au integrat rapid în atmosfera lor. Iar tradiția familiei de a face muzică în timpul deplasărilor continuă.

Frații au adus mai multe instrumente la Milano Cortina 2026 și organizează aproape în fiecare seară mici concerte în satul paralimpic.

Haberl cântă la chitară, la fel și Veronika. Johannes se alătură cu acordeonul, iar Sammer cântă.

„Cânt la chitară de doi ani și jumătate și la acordeon de jumătate de an”, spune Johannes. „Mă face fericit.”

Haberl este de acord: „Și eu cânt la chitară și îmi place să cânt. Ne adunăm într-o cameră, cântăm împreună, Johannes cu armonica, eu mai cânt puțin, la fel și Veronika. Ne distrăm foarte mult.”

La petrecerile Aigner din satul paralimpic este binevenit oricine. Schiorul paralimpic austriac Markus Salcher, de șapte ori medaliat la Jocurile Paralimpice, nu cântă la niciun instrument, dar se alătură adesea grupului și uneori chiar cântă.

„În fiecare seară cântăm în cameră”, spune Veronika. „Eu încerc chitara…”, adaugă ea.

„Dar vocea mea nu e prea bună”, recunoaște timid Sammer.

Veronika o liniștește imediat: „Nici eu nu cânt prea bine. Dar e în regulă.”

Repertoriul lor include atât pop austriac, cât și melodii tradiționale tiroleze. Printre piesele preferate se numără „Sag Dankeschön mit roten Rosen”, dar și „Stand by Me” de Ben E. King sau cântecul folk „All I Want”.

Nu este prima dată când frații Aigner își iau instrumentele în deplasări. Au făcut același lucru și la etape de Cupă Mondială sau la campionate mondiale.

„E distractiv și te ajută să nu te gândești tot timpul la curse”, spune Haberl.

Pentru Veronika și Johannes, însă, mai există un lucru care îi ajută să rămână echilibrați la aceste Jocuri: faptul că sunt împreună.

„Este foarte special”, spune Veronika. „Când îl ai pe fratele tău aici, poți vorbi cu el despre orice. Este foarte frumos.”

La Beijing 2022 frații au sărbătorit împreună fiecare medalie. Speră să repete acel moment și la Milano Cortina.

„Este minunat”, spune Johannes. „Iar la aceste Jocuri ceremonia de premiere este chiar în zona de sosire. Cred că este grozav, pentru că avem mai mult timp să împărtășim momentul împreună.”