Ana Maria Bărbosu a fost votată cea mai bună gimnastă a anului 2025 în Europa

Românca Ana Maria Bărbosu a fost votată cea mai bună gimnastă a anului 2025 pe continent, în cadrul anchetei organizate de European Gymnastics, forul european de specialitate, potrivit Agerpres.

Bărbosu (gimnastică artistică) s-a impus la feminin cu 29.694 de voturi (64%), fiind urmată de ucraineanca Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică), 11.559 voturi (25%), spaniola Melania Rodriguez (trambulină), cu 2.017 voturi (4%), belgianca Nina Derwael (gimnastică artistică), cu 1.715 (4%), și germanca Darja Varfolomeev (gimnastică ritmică), 1.653 voturi (4%).

Ana Maria Bărbosu a câștigat la Europenele de anul trecut, de la Leipzig, patru medalii, aur la sol, argint la bârnă, bronz la individual compus și paralele.

Titlul la masculin a revenit armeanului Hamlet Manukian (gimnastică artistică), 1.030.759 voturi (51%).

Echipa anului a fost aleasă Welsch Master Team (gimnastică pentru toți), cea mai impresionantă performanță a fost cea a echipei aerobice a Portugaliei, iar titlul de antrenorul anului i-a revenit britanicului Mikey Barnes (trambulină).

Tribunalul Federal Suprem Elvețian (SFT) a luat decizia, la începutul lunii februarie, de a trimite litigiul legat de medalia de bronz din finala de la sol, în concursul feminin de gimnastică din cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024, spre reexaminare la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), care acordase medalia româncei Ana Bărbosu.

Bărbosu s-a clasat inițial pe locul al treilea în finala de la sol, dar a coborât pe locul al patrulea după ce delegația Statelor Unite a depus un apel în urma evoluției reprezentantei sale, Jordan Chiles. Nota americancei a fost mărită și aceasta a urcat de pe locul al cincilea pe trei.

România a făcut sesizare la TAS, care a decis că nota inițială a americancei Chiles ar trebui păstrată deoarece apelul delegației SUA a fost făcut după termenul de un minut și deci nu ar fi trebuit să fie valid.