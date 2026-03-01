Ana Maria Bărbosu a fost nominalizată pentru titlul de „Gimnasta anului 2025” de către Federația Europeană

Anul trecut, Ana Maria Bărbosu a cucerit patru medalii la Campionatul European de la Leipzig / foto: Hepta

Ana Maria Bărbosu conduce cu 7.787 voturi cursa pentru titlul de Gimnasta anului 2025, în campania lansată de forul european de profil (European Gymnastics). Votarea la cele cinci categorii se încheie în 3 martie.

European Gymnastics le-a inclus pe lista pentru titlul de cea mai bună sportivă a anului și pe Taisia Onofriciuk (gimnastică ritmică, Ucraina - 6.704 voturi), Melania Rodriguez (trambulină, Spania - 1.836 voturi), Nina Derwael (gimnastică artistică, Belgia - 1.559 voturi) și Darja Varfolomeev (gimnastică ritmică, Germania - 1.185 voturi).

Campania de vot a fost lansată vineri de forul european, iar pe lângă premiul individual feminin, sunt acordate distincții și la masculin, pe echipe, pentru antrenorul anului și pentru performanța extraordinară a anului 2025.

Aceasta este a șasea ediție a campaniei, iar votul se încheie pe 3 martie.

Fanii își pot susține favoriții pe site-ul oficial al forului: https://take.quiz-maker.com/Q653XZTIQ.

Cei cinci câștigători vor fi recompensați cu câte 2.000 de euro, o diplomă și un trofeu din partea European Gymnastics.

Nominalizările au fost făcute de specialişti din cadrul EG, antrenori şi 50 de federaţii naţionale.

Anul trecut, Ana Maria Bărbosu a cucerit patru medalii la Campionatul European de la Leipzig.