Un bătrân de 81 de ani a plătit aproape 3.000 de lire pentru a schimba un bec la mașină

Factura a inclus 292,50 lire pentru manoperă și 1.898,58 lire pentru noua unitate de iluminare, la care s-a adăugat TVA-ul. Foto: Getty Images

Doug Fawcett, în vârstă de 81 de ani, nu se aștepta la o surpriză neplăcută când și-a dus la service autoturismul, un Land Rover Defender din 2021, pentru înlocuirea unui bec. Credea că va plăti cel mult 20 de lire, potrivit thisismoney.co.uk.

Când mecanicul i-a spus că nota de plată ajunge la 2.629,30 lire a râs, convins că este o glumă. Nu era.

Factura a inclus 292,50 lire pentru manoperă și 1.898,58 lire pentru noua unitate de iluminare, la care s-a adăugat TVA-ul. Problema nu putea fi rezolvată simplu: la multe modele moderne, înlocuirea unui bec presupune schimbarea întregului ansamblu optic și chiar demontarea unor piese de caroserie, precum bara față.

Doug, fost proprietar al unei companii de cosmetice din Surrey, spune că inițial a încercat să rezolve problema la un magazin auto, însă i s-a explicat că este o intervenție pentru care trebuie să meargă la reprezentanță. Mașina avea doar 24.000 de mile parcurse.

Nemulțumit de costuri, bărbatul a decis să vândă autoturismul pentru 41.000 de lire, deși îl cumpărase cu 50.000. Ulterior, a achiziționat un alt model Land Rover, cu șase cilindri, pentru 85.000 de lire, de această dată verificând cu atenție sistemul de iluminare.

De ce sunt atât de scumpe farurile moderne

Specialiștii din service-uri independente spun că multe mașini actuale sunt proiectate astfel încât doar reprezentanțele să poată interveni asupra anumitor componente. Farurile moderne includ tehnologii complexe, sisteme cu zeci de LED-uri controlate individual sau chiar tehnologii laser, ceea ce le face mai sigure, dar și mult mai costisitoare la reparație.

Modele premium precum BMW Seria 7, BMW i8, Audi R8 sau Audi A8 pot avea ansambluri optice care ajung la 3.000 de lire bucata.

Inginerii auto atrag atenția că nu mai este vorba doar despre un bec ars, ci despre sisteme integrate cu senzori, cablaje și module electronice sofisticate. De aceea, la achiziția unei mașini noi, este recomandată verificarea atentă a garanției și, eventual, extinderea acesteia pentru componentele scumpe.

Organizația britanică pentru protecția consumatorilor Which? avertizează, de asemenea, că modificările făcute pe cont propriu la sistemele de iluminare pot aduce amenzi de până la 1.000 de lire, dacă farurile sunt considerate prea puternice sau neconforme.

Reprezentanții Jaguar Land Rover au transmis că prețurile diferă în funcție de model, specificații și costurile de manoperă și că, din cauza complexității sistemelor de iluminare, montajul trebuie realizat de specialiști autorizați.