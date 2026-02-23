Dacia lansează o ediție limitată Duster, după retragerea din Raliul Dakar. Are doar 500 de exemplare și se vinde numai în România

1 minut de citit Publicat la 19:45 23 Feb 2026 Modificat la 19:45 23 Feb 2026

Dacia lansează Duster Spirit of Sand în ediție limitată, doar pentru piața din România. Sursă foto: dacia.ro

Producătorul auto de la Mioveni a anunțat lansarea unei ediții limitate a SUV-ului Duster, dedicată doar pieței autohtone.

Este vorba despre Duster Spirit of Sand.

"Creată pentru drumurile care nu apar pe hartă, ediția limitată Spirit of Sand duce aventura pe terenuri noi. Cu performanță inspirată din competiții, dar accesibilă (...) Spirit of Sand nu este doar o mașină, este o declarație: că încă există locuri de explorat, experiențe de trăit și povești de scris cu fiecare urmă lăsată în sol. Pentru că atunci când terenul este imprevizibil, mașina ta nu ar trebui să fie", se spune în prezentarea comercială de pe site-ul Dacia.

Potrivit producătorului, prețul unei astfel de mașini este 28.990 Euro, inclusiv TVA.

Are motorizare hibridă, electrică și cu benzină și GPL.

Ce parametri tehnici are Duster Spirit of Sand

Este propulsată de un motor termic 1.2 L mild‑hybrid 48V de 103 kW (140 CP), amplasat pe puntea față și de un motor electric pe puntea spate, "capabil să livreze până la 23 kW (31 CP) în regim de vârf".

Motorul termic este cuplat la o cutie automată cu dublu ambreiaj și 6 trepte.

Autonomia menționată de producător este de 1500 de kilometri, pe baza consumului din rezervoarele de benzină și GPL.

Consum specificat în ciclu mixt este 7,3 l/100 km (GPL) și 6 l/100 km (benzină).

Comenzile pentru acest vehicul pot fi plasate doar online.

Dacia a câștigat în ianuarie Raliul Dakar, cea mai intensă competiție auto din lume

Dacia Sandriders a câștigat, luna trecută, Raliul Dakar 2026 cu echipajul format din piloții Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.

Este a doua participare la raliul din Dakar pentru producătorul din România.

Echipajul Al-Attiyah - Lurquin a dominat în a doua săptămână a celei de-a 49-a ediție a Dakar-ului în drumul către victorie, în strânsă competiție cu rivalii de la Ford.

Dacia a terminat competiția pe primul loc în clasamentul general, după o ultimă etapă cu un timp de 55 de minute și două secunde.

În luna februarie, producătorul auto a anunțat că renunță la această competiție.