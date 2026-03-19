Hittler și Zielinski se bat în Franța, în alegerile municipale. Hittler conduce, dar lupta politică se întețește: "Soția mea plânge"

2 minute de citit Publicat la 14:52 19 Mar 2026 Modificat la 14:55 19 Mar 2026

Charles Hittler (stânga) și Antoine Renault-Zielinski (dreapta) se bat pentru fotoliul de primar în Franța. Sursă colaj foto: X / Nexta_tv

Al doilea tur al alegerilor municipale din Franța aduce în atenția publicului și observatorilor politici o confruntare inedită.

În comuna franceză Arcis-sur-Aube, fotoliul de edil-șef este revendicat de mai mulți candidați, dintre care doi au nume cu rezonanțe istorice: Hittler și Zielinski, notează Agerpres citând presa internațională.

Arcis-sur-Aube are 2.785 de locuitori.

Actualul primar, Charles Hittler, s-a clasat pe primul loc după turul 1, cu 37,81% din voturi. Sloganul său a fost "Să acționăm împreună pentru Arcis".

În urma acestuia se situează Annie Soucat ("Să construim împreună viitorul Arcis"), cu 32,20% din voturi, și Antoine Renault-Zielinski ("Arcis-sur-Aube cu pasiune"), care a obținut 29,99% din voturi.

Hittler și-a trecut în programul electoral "consolidarea legăturilor dintre locuitori și siguranța lor", iar Renault-Zielinski, "susținerea turismului rural autentic, cu respect față de împrejurimi".

În înfruntarea decisivă din turul 2, primarul Hittler mizează pe experiența anterioară, în vreme ce Zielinski se recomandă drept un antreprenor dinamic.

A small French town’s mayoral race went viral because of the candidates’ names: Hittler vs Zielinski.



Mayor Charles Hittler says the attention spiraled—“it has gone completely crazy”.



Charles Hittler: Lucrurile au luat-o complet razna

Dacă în ceea ce privește programul sau sloganul electoral, candidații nu se diferențiază prin prea multă imaginație și creativitate, în plan onomastic situația se schimbă.

Charles Hittler a declarat pentru BBC că "lucrurile au luat-o complet razna".

"Toată viața s-au făcut glume pe seama numelui meu. Uneori, oamenii îmi desenau mustață pe afișele electorale. Niciodată n-a fost ceva grav. Dar acum situația a scăpat de sub control. Am văzut articole online care spuneau că 37% dintre locuitorii din Arcis sunt hitleriști! Soția mea plânge", a povestit primarul.

Presa franceză notează, la rândul ei, că rețelele sociale au fost inundate de postări despre "confruntarea dintre dictatorul german Adolf Hitler și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski".

Antoine Renault-Zielinski: Măcar suntem pe hartă

Antoine Renault-Zielinski, în vârstă de 28 de ani, mutat recent în Arcis, a dezvăluit că a doua parte a numelui provine de la mama sa, de origine poloneză.

"Înțeleg de ce oamenii găsesc asta amuzant. Personal, nu mă face să râd, dar nici nu mă deranjează. Ar fi mai bine dacă oamenii ar vorbi despre Arcis din alte motive, dar măcar suntem pe hartă", a declarat el pentru BFMTV.

Presa a mai descoperit un aspect inedit legat de confruntarea din Arcis-sur-Aude.

Potrivit BBC, această localitate franceză a inspirat numele unei așezări din apropierea orașului ucrainean Odesa.

În 1814, Napoleon a purtat o bătălie la Arcis-sur-Aube împotriva armatelor invadatoare austriece, prusace și ruse, iar doi ani mai târziu, imigranții germani invitați de guvernul rus pe teritoriul actual al Ucrainei și-au numit așezarea Artsyz, în amintirea acelei bătălii.