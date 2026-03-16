Extrema dreaptă și extrema strângă au dat lovitura la locale în Franța. Situația se poate schimba în turul 2 pentru Le Pen și Melenchon

5 minute de citit Publicat la 15:51 16 Mar 2026 Modificat la 15:51 16 Mar 2026

Partidele extremiste conduse de Marine Le Pen și Jean-Luc Melenchon au obținut rezultate foarte convingătoare în primul tur al alegerilor locale din Franța. Foto: Getty Images

Atât extrema dreaptă, cât și extrema stângă înregistrat, duminică, rezultate foarte bune în primul tur al alegerilor municipale din Franța, notează Politico.

Acest scrutin oferă indicii timpurii despre direcția se îndreaptă opțiunile francezilor înainte de importanta cursă prezidențială din 2027, adaugă publicația citată.

Politico mai scrie că nu trebuie trase concluzii definitive din rezultatele de duminică, deoarece situația se poate schimba în al doilea tur, programat pe 22 martie.

Rassemblement National (Adunarea Națională, RN), formațiunea condusă de Marine Le Pen și Jordan Bardella (foto următoare), a obținut victorii remarcabile, însă nu a reușit victoriile dorite în sud, una dintre fortărețele sale regionale.

În orașe-cheie, cum ar fi Marsilia și Toulon, RN se confruntă acum cu provocări majore în turul doi.

RN a avut, totuși, satisfacția de a constata că mai mulți dintre candidații săi au obținut scoruri de peste 40%, la care mulți candidați centriști pot doar să viseze.

La celălalt capăt al spectrului, formațiunea La France Insoumise (Franța Nesupusă, extremă-stânga), condusă de Jean-Luc Melenchon, a înregistrat performanțe mai bune decât se anticipa în mai multe orașe, precum Lille și Roubaix.

Votul de duminică i-a confirmat astfel lui Melenchon statutul de jucător-cheie înaintea votului prezidențial de anul viitor.

Performanțele puternice ale candidaților săi se anunță a fi o sursă de probleme pentru stânga moderată, care este precaută în privința unei alianțe cu din ce în ce mai toxicul lider de extremă-stânga, fără însă a-l respinge complet.

Politico: Rezultate bune, dar fără o victorie covârșitoare pentru extrema dreaptă

Sistemul electoral în două tururi din Franța a funcționat din punct de vedere istoric împotriva formațiunii conduse de Marine Le Pen, inclusiv în alegerile primarilor și a consiliilor locale.

Sistemul permite alianțe ad-hoc înainte de turul doi pentru a bloca candidații de extremă dreaptă.

Actualul primar și vicepreședinte al RN, Louis Aliot, a fost reales cu majoritate absolută în Perpignan, în sudul țării, acesta fiind singurul oraș mare dominat de Adunarea Națională.

Însă formațiunea nu a reușit să obțină același succes în Toulon, unul dintre orașele pe care Le Pen speră să le câștige, în cele din urmă.

Candidata sa, deputata Laure Lavalette, unul dintre cei mai apropiați locotenenți ai lui Le Pen, se va confrunta cu o luptă dificilă împotriva rivalilor în turul al doilea.

Potrivit Politico, extrema dreaptă progresează semnificativ în centrele urbane care au fost mult timp bastioane ale politicienilor de centru-dreapta și centru-stânga.

Cel mai relevant exemplu este Marsilia, al doilea oraș ca mărime din Franța. Aici, candidatul RN, Franck Allisio, este cot la cot cu actualul primar Benoît Payan, care are sprijinul mai multor partide moderate de stânga.

"Aceste rezultate dezvăluie o așteptare despre care știm că este imensă. Schimbarea nu va aștepta până în 2027 - începe duminica viitoare", a comentat președintele RN, Jordan Bardella, cu referire la turul al doilea.

Forțele de centru-dreapta nu se simt prea bine

Aliații președintelui Emmanuel Macron sunt sub presiune în toată țara, iar candidații de centru-dreapta se chinuie să mențină sau să câștige orașele mari, în condițiile în care extrema dreaptă le fură din electorat.

O astfel de situație se poate constata la Nisa, unde aliatul lui Le Pen, Eric Ciotti, a câștigat peste 40% din voturi, conform primelor estimări, ceea ce îl face favorit în turul doi împotriva actualului edil, Christian Estrosi, susținut de formațiunile centriste.

Ciotti a fost președintele Les Republicains din 2022 până în 2024, dar a fost înlăturat din propriul partid după ce a încheiat un acord cu formațiunea lui Le Pen fără aprobarea colegilor săi.

Fostul premier Edouard Philippe supraviețuiește politic ca primar, după turul 1

Fostul prim-ministru Edouard Philippe (foto următoare) a avut emoții după ce sondajele l-au plasat cot la cot cu adversarul său comunist.

În cele din urmă, Philippe, actual primar în orașul industrial Le Havre și profilat drept favoritul forțelor centriste pentru alegerile prezidențiale din 2027, a reușit un rezultat confortabil, 43,76%, fiind în continuare favorit pentru turul 2.

El a făcut o declarație riscantă, spunând că va renunța la candidatura prezidențială dacă va pierde cursa pentru funcția de primar.

Exit poll-urile arată că extrema stângă a obținut scoruri mari

Candidatul "Franței Nesupuse" s-a clasat la egalitate cu actualul primar de centru dreapta în Lile.

Strategia acestui partid, de a se concentra pe tinerii alegători și pe cei din clasa muncitoare urbană provenind din rândurile migranților, pare să fi dat rezultate, în ciuda controverselor și acuzațiilor de antisemitism la adresa liderului Jean-Luc Melenchon.

"Aceste alegeri confirmă că există un electorat puternic al 'Franței Nesupuse' în orașele mari", a declarat Jean-Yves Dormagen, politolog și director al institutului de sondaje Cluster17.

Acest specialist a subliniat, de asemenea, polarizarea extremă și fragmentarea peisajului politic francez, confirmată de rezultatele de duminică.

În multe orașe, până la patru sau cinci candidați s-au calificat pentru turul doi, o situație care era o excepție acum câțiva ani.

Și stânga moderată s-a ales cu dureri de cap

Acest peisaj politic fragmentat provoacă dureri de cap moderaților aflați în dificultate, în special celor de stânga.

În această zonă a spectrului politic se dau lupte între adepții și adversarii ideii de a încheia alianțe ad-hoc cu extremiștii lui Melenchon.

"Nu vom răsturna valul de extremă dreaptă cu Jean-Luc Melenchon drept apărător", a declarat duminică liderul social-democrat Raphael Glucksmann.

De o cu totul altă părere este lidera ecologistă, Marine Tondelier, care a deschis ușa către alianțe cu stânga radicală.

"Văd mai puține diferențe între exponenții stângii decât între stânga și dreapta", a argumentat ea.

Deși Partidul Socialist l-a respins pe Melenchon la nivel național, rațiunile electorale i-ar putea obliga pe unii candidați să își rescrie calculele la nivel local.

În centre urbane importante precum Nantes, Rennes, Marsilia și chiar Paris, drumul spre victorie ar putea implica încheierea unei înțelegeri cu candidații Franței Nesupuse ajunși în turul doi.

În altele centre, precum Limoges și Toulouse, stânga are șansa de a înlătura un primar de dreapta în funcție. Problema e că aici candidații lui Melenchon sunt în fața socialiștilor.

În ceea ce privește situația din capitală, socialiștii pot privi către Paris cu o oarecare doză de optimism.

Candidatul lor, Emmanuel Gregoire (foto anterioară), a ieșit pe primul loc cu o marjă confortabilă (circa 38%) în fața rivalei sale de centru-dreapta, Rachida Dati (circa 25%).

Totuși, nu există garanția că el va câștiga în turul 2 fără voturile stângii extreme.

"Duminica viitoare va fi un moment crucial pentru viitorul Parisului. Este în joc felul cum trăim împreună", a spus acest candidat, în timp ce Sophia Chikirou, candidara "Franței Nesupuse", care a adunat aproximativ 10% din voturi, l-a provocat "să facă echipă".