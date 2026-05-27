Epidemia de Ebola provoacă măsuri dure: Canada impune restricţii de călătorie, iar Bahamas sporeşte controalele sanitare

Publicat la 10:11 27 Mai 2026 Modificat la 10:12 27 Mai 2026

Virusul Ebola este foarte infecțios și, adesea, mortal şi provoacă boli grave la oameni.

Canada a anunţat marţi că va institui interdicţii temporare de călătorie vizând rezidenţii din trei ţări africane în contextul epidemiei de Ebola, informează Reuters, potrivit Agerpres. Până în prezent, niciun caz de Ebola nu a fost confirmat în Statele Unite, Canada sau Bahamas.

Veştile de peste ocean vin în contextul în care o echipă de cercetători de la Universitatea Oxford dezvoltă un nou vaccin împotriva virusului Ebola pentru a combate un focar al bolii care se propagă rapid în Republica Democrată Congo. "Mă tem că se va transforma într-o pandemie foarte gravă", a spus un fost oficial american despre focarele de Ebola, precizând că acestea se vor extinde în alte trei țări din Africa.

Rezidenţii Republicii Democrate Congo, Ugandei şi Sudanului de Sud nu vor mai avea voie să intre în Canada pe o perioadă de 90 de zile începând de miercuri, a precizat guvernul canadian. Autorităţile au spus că aceste măsuri temporare vizează reducerea riscului ca Ebola să pătrundă şi să se propage în Canada.

Vineri, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a sporit la ''foarte ridicat'' riscul ca tulpina Bundibugyo a Ebola să devină o epidemie la nivel naţional în Republica Democrată Congo şi a declarat epidemia care afectează RD Congo, dar şi Uganda o urgenţă sanitară de interes internaţional.

Săptămâna trecută, autorităţile de la Washington au interzis persoanelor care nu au cetăţenie americană şi care au călătorit în RDC, Uganda sau Sudanul de Sud în ultimele săptămâni să intre pe teritoriul Statelor Unite.

Cetăţenii canadieni, rezidenţii permanenţi şi cetăţenii de alte naţionalităţi care au călătorit în zonele afectate în ultimele săptămâni şi care nu prezintă simptome vor trebui să intre în carantină pentru 21 de zile începând cu 30 mai, potrivit unui comunicat al agenţiei sanitare canadiene.

O sursă a declarat anterior că Bahamas era de asemenea aşteptată să anunţe o interdicţie de intrare pentru persoanele care au călătorit în aceleaşi trei ţări africane în ultimele 21 de zile. Guvernul acestei ţări din Caraibe a anunţat însă doar monitorizarea medicală suplimentară şi posibil carantină pentru cetăţenii străini care s-au aflat în Republica Democrată Congo, Uganda şi Sudanul de Sud într-un interval de 30 de zile de la sosirea în Bahamas.

Nu au fost raportate cazuri de Ebola în Statele Unite, Canada sau Bahamas, a mai transmis Reuters.