Universitatea Oxford dezvoltă un vaccin împotriva Ebola, care ar putea intra în teste clinice în următoarele luni

1 minut de citit Publicat la 21:23 22 Mai 2026 Modificat la 21:23 22 Mai 2026

Grupul pentru Vaccinuri Oxford (OVG) foloseşte o tehnologie similară celei care a stat la baza vaccinului împotriva COVID-19. Sursa foto: Getty Images

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Oxford dezvoltă un nou vaccin împotriva Ebola pentru a combate un focar al bolii care se propagă rapid în Republica Democrată Congo, informează vineri DPA şi PA Media, citate de Agerpres.

Potrivit BBC, vaccinul ar putea fi gata pentru studii clinice în două până la trei luni, pentru a ajuta la gestionarea crizei Ebola.

Grupul pentru Vaccinuri Oxford (OVG) foloseşte o tehnologie similară celei care a stat la baza vaccinului împotriva COVID-19 pentru a dezvolta un nou vaccin destinat tulpinii Ebola responsabilă pentru focarul curent.

Pentru tulpina rară de Ebola care se răspândeşte în prezent în RD Congo, denumită Bundibugyo, nu există un vaccin eficient, iar boala ucide între 30% şi 50% dintre persoanele infectate.

Bundibugyo a mai provocat doar două epidemii până acum, în Uganda în 2007 şi în RD Congo în 2012, a precizat OMS.

''Speranţa mea este ca această epidemie să poată fi adusă sub control rapid şi ca, într-un final, să nu mai fie nevoie de vaccinuri'', a spus Teresa Lambe, directoarea secţiei de imunologie şi vaccinuri a OVG.

''Cu toate acestea, echipa noastră şi partenerii vor lucra în continuare pentru a se asigura că opţiunile potenţiale de vaccin sunt disponibile în caz de nevoie.''

''Abilitatea de a reacţiona rapid în astfel de situaţii a fost construită după mulţi ani de cercetare în domeniul vaccinurilor şi o colaborare apropiată cu partenerii noştri globali'', a mai spus ea.

OVG a mai testat vaccinuri contra Ebola drept răspuns la epidemia din 2013-2016 din Africa de Vest, demers care a contribuit la un alt vaccin contra Ebola, aprobat de Agenţia Europeană pentru Medicamente în 2020.

Vineri, directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus că agenţia sanitară a ONU a evaluat riscul privind Ebola în RD Congo ca fiind ''foarte ridicat'', iar virusul ''se răspândeşte rapid'' pe teritoriul acestei ţări.

Potrivit directorului OMS, 82 de cazuri au fost confirmate în această ţară, iar 750 de cazuri sunt suspecte.

Vineri dimineaţă, Organizaţia Naţiunilor Unite a alocat 60 de milioane de dolari din Fondul Central pentru Situaţii de Urgenţă pentru a accelera răspunsul în regiune.

Fostul director al Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), Robert Redfield, a declarat miercuri că suspectează că focarele de Ebola, care se răspândesc în Africa, se vor extinde în alte trei țări și vor deveni o "pandemie gravă”, potrivit The Hill.