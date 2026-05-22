Provincia Alberta va organiza un referendum pentru separarea de Canada. Va fi votat la finalul anului

4 minute de citit Publicat la 22:03 22 Mai 2026 Modificat la 22:07 22 Mai 2026

Steagurile Canadei și Albertei. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Provincia Alberta va organiza un referendum pentru a stabili dacă va rămâne parte a Canadei sau se va separa, marcând primul test semnificativ al unității țării din ultimele decenii. Anunțul de joi al premierului provinciei, Danielle Smith, vine după ce o petiție condusă de cetățenii care cer separarea a strâns peste 300.000 de semnături la începutul acestui an, iar o petiție separată care pleda pentru rămânerea Albertei a strâns peste 400.000, scrie BBC News.

O mișcare de independență agitată a luat amploare în provincia bogată în petrol, construită pe sentimentul îndelungat că Alberta este trecută cu vederea de factorii de decizie de la Ottawa. Totuși, sondajele de opinie sugerează că majoritatea locuitorilor din Alberta ar vota împotriva separării.

Referendumul provincial a fost programat pentru 19 octombrie, a declarat premierul.

Într-un discurs televizat, Smith a declarat că întrebarea care le va fi adresată locuitorilor din Alberta în această toamnă va fi: „Ar trebui Alberta să rămână o provincie a Canadei sau ar trebui guvernul Albertei să înceapă procesul legal prevăzut de Constituția canadiană pentru a organiza un referendum provincial obligatoriu privind separarea sau nu a Albertei de Canada?”

Premierul a declarat că ea însăși va vota în favoarea rămânerii Albertei în componența Canadei.

„Așa aș vota eu pentru separare într-un referendum provincial”, a spus ea, adăugând că „este și poziția guvernului meu și a grupului meu electoral”.

Cu toate acestea, ea a spus că este „profund tulburată” de o decizie prin care un judecător din Alberta a respins o petiție care solicita un referendum privind separarea, după ce grupurile indigene ale Primelor Națiuni au susținut că nu au fost consultate în mod corespunzător, ceea ce le-a încălcat drepturile.

Aceasta a oprit verificarea semnăturilor petiției.

„Ca prim-ministru, nu voi permite ca o greșeală juridică a unui singur judecător să reducă la tăcere vocile a sute de mii de locuitori ai Albertei. Viitorul Albertei va fi decis de locuitorii Albertei, nu de instanțe”, a declarat Smith joi.

Ea a adăugat: „Amânarea deciziei nu face decât să prelungească o dezbatere foarte emoționantă și importantă, iar amuțirea vocilor a sute de mii de locuitori ai Albertei care vor să fie auziți este nejustificată într-o societate liberă și democratică”.

Smith s-a confruntat cu luni de presiuni din partea separatiștilor din Alberta pentru a-și include întrebarea pe buletinul de vot. Jeffrey Rath, un avocat care pledează pentru separare, a scris joi pe rețelele sociale că Smith a abordat o întrebare din referendum „de la baza listei”.

El a adăugat că premierul „tocmai și-a pierdut baza”.

Unitatea Canadei a mai fost pusă sub presiune și înainte

Quebecul a votat de două ori împotriva independenței, ultima dată în 1995, votul s-a încheiat cu o sumă extrem de mică, de 50,58% la 49,22%.

Țara a stabilit reguli pentru separare în urma acelor bătălii. Chiar dacă partea Albertei care „pleacă” se dovedește a avea succes în octombrie, o cale lungă și incertă se apropie.

La începutul lunii mai, prim-ministrul Mark Carney a declarat că orice încercare de separare a provinciei trebuie să respecte regulile stabilite de Legea Clarității, lege veche de 26 de ani, instituită în urma referendumului de la Quebec din 1995.

Un posibil al doilea referendum obligatoriu privind independența în Alberta ar trebui să respecte regulile de bază stabilite în Lege, inclusiv faptul că o „majoritate clară” a alegătorilor trebuie să fie în favoare, ca formularea întrebării referendumului privind independența să fie clară și sub supravegherea Camerei Comunelor federale.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, Alberta ar intra în negocieri de separare dificile și probabil lungi cu guvernul federal privind termenii.

Nemulțumirea față de Ottawa este de mult timp prezentă în provincia vestică cu patru milioane de locuitori, în special din cauza dezvoltării resurselor sale naturale, unii locuitori ai Albertei considerând că guvernul federal a stat în calea industriei de petrol și gaze a provinciei în favoarea legislației pro-climă.

Există, de asemenea, o convingere îndelungată că provincia, cu vasta sa bogăție de resurse, contribuie mai mult la țară decât primește. Anterior, posibilitatea unei crize de unitate a devenit din ce în ce mai probabilă în ultimul an.

Deși mișcarea separatistă nu are o viziune unificată, majoritatea își doresc, cel puțin, mai multă autonomie asupra bogăției de resurse a provinciei și a priorităților politice.

Smith a recunoscut joi unele dintre aceste preocupări, argumentând că guvernul federal a încercat să „se îndrepte către un sistem mai centralizat, în stil american” și încalcă jurisdicția provincială.

„Resping categoric încercările Ottawa de a face acest lucru și fac apel la toți liderii provinciali și parlamentarii să repare daunele extinse pe care centralizarea puterii la Ottawa le-a provocat țării noastre din punct de vedere economic și în ceea ce privește unitatea națională”, a declarat Smith.

Carney a colaborat cu Smith pentru a aborda unele dintre preocupările acesteia, inclusiv în vederea construirii unei conducte mult așteptate către coasta Pacificului.

Cei doi lideri au anunțat la începutul acestei luni un acord privind clima și energia, care ar putea prevedea începerea construcției unei conducte de petrol încă de anul viitor.

Dominic Leblanc, ministrul Comerțului Intern al Canadei, a declarat pe rețelele sociale că guvernul liberal „crede cu tărie că interesele locuitorilor Albertei și ale tuturor canadienilor sunt cel mai bine servite atunci când lucrăm împreună”.

„În timp ce luăm act de discursul premierului Smith din această seară, rămânem concentrați pe construirea unei Canade mai puternice pentru toți, în parteneriat deplin cu Alberta și în beneficiul tuturor locuitorilor din Alberta și al tuturor canadienilor”, a continuat el.

Pierre Poilievre, care conduce Partidul Conservator federal și care este din Alberta, a declarat joi că susține „o țară unită și că vom face campanie în fiecare zi și în orice mod pentru a uni această țară în jurul speranței”.