BBC: Un nou raport arată că SUA și Rusia alimentează mișcarea separatistă din Canada

Un referendum privind independența propus în provincia vestică a Canadei ar putea fi supus unui vot chiar în această toamnă. Foto: Profimedia Images

Un nou raport arată că mai mulți „actori străini” încearcă să submineze interesele Canadei prin interferența cu mișcarea separatistă din Alberta. Astfel, actorii din Rusia și SUA încearcă să promoveze idei separatiste, ceea ce cercetătorii din spatele raportului au descris ca o amenințare la adresa „integrității democratice” a Canadei, scrie BBC News.

Concluziile vin în contextul în care un referendum privind independența propus în provincia vestică a Canadei ar putea fi supus unui vot chiar în această toamnă.

La începutul acestei săptămâni, un grup care a susținut o petiție condusă de cetățeni, prin care se solicită independența provinciei Alberta, a declarat că a obținut numărul de semnături necesar pentru a declanșa un referendum.

Mișcarea separatistă din Alberta își are rădăcinile în ceea ce este cunoscut sub numele de alienare occidentală, un termen folosit pentru a descrie convingerea unora că interesele provinciei sunt adesea trecute cu vederea de către factorii de decizie din Ottawa.

Deși presiunea a crescut în provincie, sondajele de opinie sugerează că o minoritate, aproximativ 25% dintre locuitorii Albertei, susțin independența.

Raportul comun a fost publicat miercuri de Centrul Global pentru Reziliență Democratică, Centrul pentru Inteligență Artificială, Date și Conflict și DisinfoWatch. Astfel, raportul susține că „actorii străini exploatează nemulțumiri regionale reale, cum ar fi îngrijorările că provincia bogată în resurse este exploatată economic, prin intermediul rețelelor de socializare, al infrastructurii informaționale aliniate cu Rusia și al altor conturi online”.

„Atunci când actorii externi amplifică narativele separatiste, normalizează anexarea, încurajează ruptura națională sau subminează încrederea în procesele democratice, problema nu mai este doar o chestiune de politică provincială”, au scris cercetătorii în raportul lor.

„Devine o amenințare directă la adresa integrității democratice, a securității naționale și a suveranității cognitive a Canadei”, spun ei.

BBC a contactat ambasada Rusiei în Canada pentru un răspuns.

Marcus Kolga, directorul DisinfoWatch, a declarat pentru BBC că „esențial este să ne asigurăm că (n.r. - canadienii) au o discuție pe plan intern, lipsită de astfel de manipulări”.

Conturile de socializare studiate erau cele despre care se știe că au răspândit anterior dezinformări. Conținutul a fost creat în încercarea de a alimenta dezbaterea în curs din Alberta și a fost conceput pentru a fi promovat în rândul canadienilor cu aceleași idei, se arată în raport.

Cercetătorii au descris implicarea Rusiei în separatismul din Alberta ca fiind secretă: „aceasta pare doctrinală, operațională și susținută”.

Scopul acestor agitatori era ca respectivul conținut să-și găsească apoi drumul în conversațiile locale, „creând un efect de spălare a banilor în care nemulțumirile locale sunt amestecate cu narațiuni strategice străine”, se arată în raport.

Cercetătorii spun că sunt implicați și „oportuniști” economici, care folosesc inteligența artificială generativă, actori vocali plătiți și producție video pentru a „imita comentarii politice canadiene autentice”.

Și acele videoclipuri online sunt concepute pentru a umple dezbaterea în curs cu narațiuni false. Chiar și influencerii americani joacă un rol, a spus Kolga, „turnând gaz asupra problemei din exterior”.

„Motivul pentru care fac asta este să provoace un fel de acțiune politică”, a spus el.

Cercetătorii au remarcat, de asemenea, că înalți oficiali ai administrației americane Trump s-au întâlnit direct cu liderii separatiști din Alberta „și au făcut declarații publice prin care le validează cauza”.

În ianuarie, prim-ministrul Mark Carney și premierul provinciei Alberta au declarat că SUA ar trebui să respecte suveranitatea canadiană după ce a ieșit la iveală că separatiștii din Alberta au discutat cu administrația Trump despre posibilitatea ca provincia să părăsească Canada.

Dacă votul pentru independență va avansa, referendumul propus în Alberta ar putea avea loc chiar pe 19 octombrie.

Deși mișcarea nu are o viziune unificată, majoritatea își doresc mai multă autonomie în ceea ce privește resursele provinciei și prioritățile politice.

Chiar dacă un vot de „plecare” ar avea succes, ar urma un drum lung și incert.

Legislația canadiană stabilește reguli de bază pentru orice referendum privind independența, inclusiv faptul că o „majoritate clară” a alegătorilor trebuie să fie în favoarea referendumului, formularea întrebării referendumului trebuie să fie clară și trebuie să existe o supraveghere din partea Camerei Comune.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, Alberta ar intra apoi în negocieri complexe și probabil lungi de separare cu guvernul federal privind termenii „divorțului”.