Primul oraș din România unde roboți umanoizi și robo-câini patrulează pe străzi. Agentul IA face curățenie și vorbește cu oamenii

<1 minut de citit Publicat la 14:59 28 Mai 2026 Modificat la 15:06 28 Mai 2026

Caine robot și robot umanoid la Târgu Mureș. Foto: Captură Antena 3 CNN

Premieră națională la Târgu Mureș. Un robot umanoid, împreună cu un câine robot, au fost trimiși pe străzile din oraș să ajute la curățenie și să convingă locuitorii să colecteze selectiv. Unii s-au bucurat să îi fotografieze, alții doar să îi privească, dar nimeni nu i-a ignorat.

„Vă rugăm să păstrați curățenia străzii. Vă rugăm să colectați deșeurile selectiv. Vă mulțumim că susțineți colectarea selectivă și contribuiți activ la protejarea mediului”, le spune robotul trecătorilor.

Oamenii spun că este o inițiativă bună și interesantă.

„E Interesant. La noi ar trebui ceva care să și adune”, a spus o femeie.

„E drăguț, mie mi se pare că e o idee bună. Chiar dacă ești genul care aruncă gunoiul, măcar devii atent la ce se spune roboțelul”, spune altcineva.

Acesta este un program pilot de salubrizare lansat la Târgu Mureș. Astfel, orașul devine primul din România unde tehnologia și inteligența artificială sunt integrate direct în serviciile de curățenie stradală.