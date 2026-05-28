"Am ajuns în jocurile foamei”. Un economist avertizează că românii se află în cea mai gravă situație economică posibilă

Economist: "Ne-am trăit singuri craca de sub picioare din punct de vedere economic". FOTO: Getty Images

Economistul Adrian Negrescu a avertizat la Antena 3 CNN că românii sunt în "cea mai proastă situație economică în care ne putem afla". Mai exact, acesta a spus că traversăm o perioadă de stagflație, fără creștere economică, fără investiții și fără noi locuri de muncă, dar cu o populație care sărăcește:

"E un semnal fără precedent de la Banca Națională, care reclamă faptul că economia în momentul de față se află într-o zonă de stagflație. Este cea mai proastă situație în care ne putem afla. Adică avem o creștere economică aproape de zero, cu foarte mulți investitori care nu mai creează locuri de muncă, care nu mai creează lanțuri de business și o populație care sărăcește pe zi ce trece".

El a precizat că actuala criză are cauze interne, având în vedere că statele din regiune au o situație economică mai bună:

"Am ajuns în jocurile foamei. E o competiție în care ne-au înscris politicienii care sunt iresponsabili și au creat această criză în care ne aflăm, având în vedere că toate celelalte țări din regiune stau mult mai bine din punct de vedere economic față de noi. Suntem aici nu din cauza condițiilor externe, ci din cauza condițiilor de la noi din țară.

Ne-am trăit singuri craca de sub picioare din punct de vedere economic și am ajuns în această situație. Protestele pe care le vedem în momentul de față din perspectiva legii salarizării, din punctul meu de vedere, sunt un prim pas spre o criză socială majoră care se profilează la orizont având în vedere această inflație care crește de la o lună la alta din ce în ce mai mult".

Economistul Adrian Negrescu a mai avertizat că 75.000 de locuri de muncă ar putea dispărea până la finalul anului și că România e într-o ”recesiune extrem de dură”.

Banca Națională a României (BNR) estimează că inflația va ajunge la 10,3% în luna iunie, din cauza efectelor războiului din Orientul Mijlociu și a eliminării plafonării la alimente și gaze. De asemenea, BNR se așteaptă ca inflația să scadă abia la finalul anului la 5,5%, potrivit minutei ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație din 15 mai, care a fost publicată astăzi.