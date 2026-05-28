"Una din cele mai corupte instituții". Ciucu acuză RAR, după ce i s-au cerut 66.000 de lei pentru date statistice. Reacția instituției

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, acuză Registrul Auto Român că ar fi "una dintre cele mai corupte instituții" din România. FOTO: Fcebook Ciprian Ciucu

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, acuză Registrul Auto Român că ar fi "una dintre cele mai corupte instituții" din România, după ce RAR a cerut Primăriei peste 66.000 de lei pentru date statistice privind mașinile în funcție de normele de poluare. Directorul general al instituției respinge acuzațiile și susține că furnizarea acestor informații presupune costuri prevăzute de cadrul legal.

Ciucu critică instituția și pentru faptul că, deși pe străzi circulă zilnic mașini care scot fum gros, acestea reușesc totuși să treacă inspecția tehnică.

"Ce bine e când instituțiile statului comunică și împărtășesc date pe subiecte importante, ca să fundamentăm decizii cu impact asupra a milioane de oameni. Asta mi-ar fi plăcut să spun după ce am solicitat RAR să ne dea STATISTIC numărul de mașini pe fiecare normă de poluare. În schimb, putem intra în posesia datelor pentru suma de 66.232 lei, TVA inclus. Mișto, nu? Asta din partea uneia dintre cele mai corupte instituții din Romania: vedem în fiecare zi in trafic masini care scot fum gros de eșapament, ce ne omoară cu zile, în timp ce întodeauna au rar-ul", a scris Ciucu pe contul de Facebook.

În replică, Mihai Alecu, directorul general al RAR a reacționat transmițând că Regia funcționează în baza unui cadru legal care o obligă să taxeze funizarea de date către Primărie, pentru că solicitarea "implică consum de resurse umane și financiare ce presupun costuri pentru regie", scrie Digi24. Totodată, Alecu îi atrage atenția lui Ciucu că "denigrarea imaginii RAR în spațiul public nu este o acțiune pozitivă la adresa instituției fără a fi probată și discreditează pe nedrept Regia în fața publicului".



