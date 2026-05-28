Ce nu se face de Rusalii, conform tradiţiilor. Superstiţii pe care unii români încă le mai respectă în 2026

2 minute de citit Publicat la 08:20 28 Mai 2026 Modificat la 08:20 28 Mai 2026

31 mai 2026 – Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile). Sursa colaj foto: doxologia.ro & basilica.ro

Rusaliile, cunoscute în tradiția creștină și drept sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, sunt celebrate în 2026 pe 31 mai și 1 iunie, când poate fi rostită ca mai puternică rugăciune către Duhul Sfânt. Considerată unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale anului, sărbătoarea este însoțită de numeroase tradiții și superstiții populare, iar credincioșii respectă mai multe interdicții despre care se spune că îi feresc de ghinion și rele.

7 lucruri care sunt interzise de Rusalii

În tradiția populară românească, Rusaliile sunt considerate o perioadă cu încărcătură spirituală puternică, iar anumite activități sunt evitate pentru a nu atrage "mânia Rusaliilor" – spirite feminine mitologice. Interdicțiile diferă ușor de la o zonă a României la alta, dar şapte sunt cele mai răspândite.

Principalele lucruri considerate "interzise" de Rusalii:

nu se lucrează în gospodărie (curățenie), nu se lucrează la câmp (arat, semănat, muncă grea agricolă) – activitățile fizice grele atrag mânia ielelor. Se spune că munca aduce "luarea din Rusalii", adică boli misterioase sau dureri inexplicabile; nu se coase, nu se țese, nu se spală rufe și nu se întind haine la uscatși nu se fac activități manuale migăloase – munca domestică este văzută ca lipsă de respect față de divinitate și spiritele necurate; nu se ceartă oamenii și nu se rostesc cuvinte grele – conflictele atrag energie negativă. În ziua de Rusalii este bine să păstrezi pacea în casă; nu se pleacă la drum lung sau în locuri izolate, nu se merge la pădure sau pe câmp de unii singuri – locurile pustii sunt considerate terenul de joacă al ielelor; nu se doarme nu sub cerul liber – somnul afară, chiar și în curte, te poate expune influenței spiritelor rele; nu te spăla pe cap – se crede că spălarea capului în ziua Rusaliilor permite ielelor să pătrundă în mintea ta, provocând tulburări mintale sau amețeli inexplicabile; nu refuza pelinul sau leușteanul – aceste plante au rol protector, iar refuzul lor poate aduce ghinion sau boli.

Alte superstiţii româneşti de Rusalii

Pe lângă obiceiurile principale respectate de când prăznuim Pogorârea Sfântului Duh, în diferite regiuni ale țării circulă și o serie de credințe și superstiții locale, transmise din generație în generație, care completează tabloul tradițiilor asociate acestei sărbători.

nu se lasă vasele sau mâncarea descoperite în curte;

nu se pornesc lucrări noi importante (case, construcții, mutări);

nu se refuză pomană sau ofrande rituale în unele zone;

se crede că cei care nu respectă sărbătoarea pot fi "luați din Rusalii" – suferințe fizice sau psihice, potrivit credinței populare.

În satele românești, Rusaliile erau văzute ca o perioadă în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută se estompează, iar spiritele pot influența sănătatea și echilibrul oamenilor.

Pentru protecție, localnicii purtau pelin sau leuștean la brâu, puneau plante aromatice la ferestre și uși și apelau la dansul călușarilor, un obicei tradițional cu rol de vindecare și de apărare împotriva răului.

Ce semnificaţie are sărbătoarea Rusaliilor

Rusaliile marchează unul dintre cele mai importante momente din calendarul religios. Ele sunt celebrate la 50 de zile după Paște și simbolizează Coborârea Duhului Sfânt asupra Apostolilor, moment considerat începutul Bisericii creștine. În mitologia românească, se spune că în această zi ielele, spirite feminine cu puteri magice și periculoase, umblă prin lume. Pentru a se proteja, oamenii respectau cu strictețe o serie de interdicții și tradiții. Această împletire dintre dimensiunea religioasă și cea folclorică a făcut ca Rusaliile să fie percepute, de-a lungul timpului, ca o sărbătoare complexă, în care credința creștină se suprapune peste vechi credințe populare. În multe comunități, obiceiurile și practicile de protecție s-au păstrat până astăzi, fiind transmise din generație în generație ca parte a patrimoniului cultural imaterial.