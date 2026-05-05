Sfânta Irina, sărbătorită pe 5 mai 2026. Cine a fost și ce tradiții există

1 minut de citit Publicat la 12:13 05 Mai 2026 Modificat la 12:13 05 Mai 2026

Lumânări aprinse într-o biserică ortodoxă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Sfânta Irina, celebrată pe 5 mai, este una dintre sărbătorile importante din calendarul creștin ortodox, marcând pomenirea unei mucenițe cunoscute pentru credința și curajul său. În fiecare an, credincioșii își îndreaptă gândurile către viața și exemplul său, iar numeroși români își serbează onomastica în această zi.

Cine a fost Sfânta Irina, sărbătorită pe 5 mai

Sfânta Irina este cunoscută în tradiția creștină drept o tânără care a trăit în secolul al IV-lea și care a ales să își dedice viața credinței, în ciuda persecuțiilor din acea perioadă. Se spune că s-a născut într-o familie nobilă și că, inițial, purta numele de Penelope, însă după convertirea la creștinism a primit numele Irina, care înseamnă „pace”.

Potrivit tradiției, ea a refuzat să renunțe la credința sa, chiar și în fața autorităților, motiv pentru care a fost supusă mai multor încercări și chinuri. Curajul și statornicia sa au făcut ca Sfânta Irina să devină un simbol al credinței neclintite, fiind venerată de credincioși de-a lungul timpului.

În această zi, mulți oameni participă la slujbe religioase, aprind lumânări și rostesc rugăciuni pentru sănătate și liniște sufletească. De asemenea, există obiceiul de a face fapte bune sau de a ajuta persoanele aflate în nevoie, în semn de respect față de exemplul sfintei.

Ce nume se sărbătoresc de Sfânta Irina

Ziua de 5 mai este un prilej de sărbătoare pentru persoanele care poartă numele Irina sau derivate ale acestuia.

Printre cele mai întâlnite se numără Irina, Irene, Irinuca sau Irinel, dar și variante mai rare, inspirate din aceeași rădăcină.

Cei care își serbează onomastica obișnuiesc să primească urări, flori și mici daruri din partea celor apropiați.

În unele zone, tradiția spune că sărbătoriții ar trebui să împartă ceva de pomană sau să ofere dulciuri, pentru a atrage norocul și binecuvântarea în anul care urmează.