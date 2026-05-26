China și Pakistan își consolidează alianța strategică printr-un amplu acord. Portul Gwadar va avea rol central în noul coridor economic

Publicat la 11:16 26 Mai 2026

Pakistanul şi-a reiterat angajamentul faţă de principiul "O singură China", numind Taiwanul o "parte inalienabilă" a Chinei.

China şi Pakistan au ajuns la un “nou consens larg” cu privire la aprofundarea legăturilor lor strategice pentru a accelera dezvoltarea unui coridor economic comun şi a portului Gwadar drept centru regional de conectivitate, au declarat marţi cele două state vecine, ȚReuters, citată de Agerpres.

Declaraţia comună a fost emisă la finalul vizitei prim-ministrului pakistanez Shehbaz Sharif la Beijing, într-un moment în care Islamabad caută investiţii, într-un context de tensiuni cu Afganistanul şi în timp ce mediază în războiul din Iran.

“Ambele părţi au invitat părţi terţe să participe la dezvoltarea Coridorului Economic China-Pakistan (CPEC) conform modelului convenit”, se precizează în declaraţia emisă după întâlnirea lui Sharif cu preşedintele chinez Xi Jinping şi premierul Li Qiang.

Responsabilii au convenit să promoveze dezvoltarea “de înaltă calitate” a CPEC, un proiect emblematic al iniţiativei 'Road and Belt' a Chinei, să dezvolte portul pakistanez Gwadar şi să consolideze legăturile rutiere şi portuare.

Aceste planuri includ Pasul Khunjerab şi modernizarea autostrăzii Karakoram, principala legătură terestră dintre China şi Pakistan.

Pakistanul a promis, de asemenea, măsuri ţintite vizând securitatea şi cooperarea pentru siguranţa muncitorilor şi a investiţiilor chineze, o preocupare majoră a Beijingului după atacurile repetate ale militanţilor împotriva cetăţenilor şi proiectelor sale.

În declaraţie, China apreciază eforturile Pakistanului de a media armistiţiul temporar dintre SUA şi Iran şi de a organiza discuţii la Islamabad. Cele două părţi şi-au reafirmat sprijinul pentru adoptarea unei iniţative în cinci puncte vizând restabilirea păcii în Orientul Mijlociu, oferindu-şi contribuţia pozitivă în această direcţie.

De asemenea, Pakistanul şi-a reiterat angajamentul faţă de principiul “O singură China”, numind Taiwanul o "parte inalienabilă" a Chinei şi opunându-se oricărei formă de independenţă a acestuia.

Pe de altă parte, Pakistanul a salutat eforturile Chinei în ce priveşte dialogul cu Afganistanul, cele două părţi opunându-se utilizării acestui teritoriu de către grupări precum Tehreek-e-Taliban Pakistan şi Mişcarea Islamică a Turkistanului de Est pentru a pune în pericol securitatea regională sau a lansa atacuri.