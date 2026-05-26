Cupa Mondială 2026: Surpriză uriaşă în lotul Spaniei. Emoţii şi pentru Messi înaintea turneului, după ce s-a accidentat

Publicat la 11:03 26 Mai 2026 Modificat la 11:14 26 Mai 2026

Au mai rămas doar 16 zile până la startul celui mai așteptat eveniment sportiv al planetei. FIFA World Cup 2026 se anunță deja un turneu istoric: mai multe echipe, mai multe meciuri și promisiunea unui spectacol total în Canada, Statele Unite și Mexic. Organizatorii pregătesc cel mai mare Mondial de până acum, iar marile naționale intră deja în linie dreaptă pentru debutul competiției.

Vorbim despre un mondial record, cu mai multe echipe şi meciuri, dar şi mai multe goluri marcate ca niciodată.

Spania a anunțat oficial cu ce jucători merge la Cupa Mondială din acest an. Dincolo de convocările așteptate precum Lamine Yamal, Dani Olmo sau Nico Williams, anunțul lotului vine și cu o surpriză de-a dreptul istorică. Pentru prima dată, niciun jucător legitimat la Real Madrid nu merge la World Cup. Selecționerul Luis de la Fuente a lăsat acasă nume grele ale fotbalului mondial precum Dani Carvajal, dar și tineri promițători precum Dean Huisen.

Lionel Messi a făcut spectacol în ultimul meci din MLS, dar argentinienii sunt cu sufletul la gură înainte de startul Cupei Mondiale. După ce a oferit două assisturi, Messi a acuzat dureri la piciorul stâng și a ieșit accidentat de pe teren. Pentru moment, Argentina spera că nu este nimic grav, iar căpitanul ei doar nu a vrut să riște o accidentare mai gravă.

Totuși, Messi va fi supus unor teste riguroase pentru a stabili dacă va fi gata pentru Cupa Mondială. Avantajul argentinianului este că grupa din care naționala sa face parte este destul de accesibilă, cu Algeria, Austria și Iordania, astfel că prezența sa pe teren NU va fi mandatorie teoretic până în fazele eliminatorii.

Grupele de la Cupa Mondială, după jucarea barajelor din Europa

– Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia;

– Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia;

– Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti;

– Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia;

– Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curaçao;

– Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia;

– Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă;

– Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde;

– Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia și (Irak – Bolivia);

– Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania;

– Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo;

– Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana.

Meciul de deschidere, Mexic - Africa de Sud, va avea loc pe 11 iunie, iar marea finală este programată pe 19 iulie.

