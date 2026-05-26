Decizie istorică: Cel mai aglomerat aeroport din lume se închide. Un mega-hub pentru 260 de milioane de pasageri îi va lua locul

Publicat la 11:02 26 Mai 2026 Modificat la 11:02 26 Mai 2026

Aeroportul Internațional Dubai (DXB), cel mai aglomerat hub internațional din lume în 2024, se va închide până în 2035. Decizia istorică, care ar putea schimba aviația mondială, face parte din strategia Dubaiului de a muta treptat traficul aerian către Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC), aflat în plină transformare pentru a deveni cel mai mare aeroport din lume.

Această schimbare susține viziunea pe termen lung a Emiratelor Arabe Unite de a-și consolida sectorul aviatic, de a crea milioane de locuri de muncă și de a atrage noi investiții.

După finalizare, DWC va putea primi până la 260 de milioane de pasageri pe an, ceea ce va menține Dubaiul în topul transportului aerian global pentru următoarele decenii, scrie The Finance World.

Aeroportul Al Maktoum va deveni cel mai mare hub din lume

Inaugurat în 1960, aeroportul DXB se confruntă de ani buni cu limite majore de dezvoltare, din cauza amplasării sale între autostrăzi și zone rezidențiale. Aceste constrângeri fac imposibilă extinderea semnificativă a pistelor și terminalelor, astfel că dezvoltarea sa pe termen lung nu mai este fezabilă.

Aflat la 45 de kilometri sud de Dubai, în districtul Dubai South, Aeroportul Internațional Al Maktoum este construit special pentru cererea viitorului. Proiectul de extindere, estimat la 28 de miliarde de lire sterline, include opt terminale, cinci piste paralele, până la 400 de porți pentru aeronave și servicii moderne pentru pasageri, precum check-in fără contact și control biometric la imigrare.

DXB va rămâne operațional încă un deceniu, pentru ca tranziția să se facă treptat și fără probleme majore. Companii aeriene importante, precum Emirates și British Airways, își vor muta progresiv operațiunile la DWC, pe măsură ce noile terminale vor fi deschise. Accesul pasagerilor va fi susținut de infrastructură rutieră și feroviară îmbunătățită, mai ales pentru călătorii din Marea Britanie și Europa.

Extinderea DWC este așteptată să impulsioneze puternic sectoarele hotelier și de retail din Dubai, oferind emiratului posibilitatea de a atrage și mai mulți vizitatori internaționali. Capacitatea mai mare și frecvențele suplimentare de zbor vor deschide noi rute turistice.

Proiectul ar urma să creeze numeroase locuri de muncă în construcții, logistică, aviație și ospitalitate. Dubai South ar putea ajunge să găzduiască până la un milion de noi locuitori, transformând zona aeroportului într-un centru urban dinamic.

Prin extinderea conectivității aeriene, Dubaiul își va întări poziția în competiția cu alte mari huburi globale, precum Istanbul, Doha și Singapore. Companiile aeriene vor beneficia de o eficiență operațională mai mare, de mai multă flexibilitate în stabilirea rutelor și de acces la piețe insuficient deservite.

Un nou standard pentru experiența pasagerilor

Un sistem de trenuri subterane va permite transferul între terminale în doar 15-20 de minute, reducând semnificativ timpii de tranzit pentru pasagerii aflați în escală. Prin verificare biometrică, control automatizat la imigrare și sisteme inteligente de gestionare a bagajelor, DWC va oferi o experiență de călătorie rapidă și fluentă, de la intrarea în aeroport până la poarta de îmbarcare. Designul modular al aeroportului permite extinderea treptată, în funcție de cerere, fără perturbarea serviciilor.

Aeroportul va deveni un pol pentru logistică, comerț, turism și inovație, consolidând rolul Dubaiului ca motor economic regional și global.