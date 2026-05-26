Haos în Panama, unde o pană de curent a închis magazine și a blocat totul, de la semafoare la circulația metroului

<1 minut de citit Publicat la 08:32 26 Mai 2026 Modificat la 08:32 26 Mai 2026

FOTO: colaj Profimedia Images

O pană de curent a afectat luni mii de oameni în capitala Panama, unde semafoarele au fost scoase din funcţiune, iar circulația metroului a fost afectată de temperaturile insuportabile, provocând scene de haos.

"Nu avem electricitate de două ore şi se pare că va dura", a declarat pentru AFP un angajat al unei brutării rămase în întuneric, scrie Agerpres.

Semafoarele erau scoase din funcţiune în capitala Panama, unde trăieşte, incluzând regiunea sa metropolitană, aproape jumătate din populaţia ţării.

Compania publică Etesa a indicat că o linie electrică pare să se fi defectat din cauza ploilor torenţiale, iar tehnicienii săi lucrau pentru restabilirea reţelei.



Situaţia a fost deosebit de haotică la ora ieşirii de la serviciu, mii de oameni fiind blocaţi în trafic.



Metroul, care transportă zilnic aproximativ 400.000 de pasageri, a continuat să funcţioneze, dar fără scări rulante şi fără aer condiţionat, în condiţiile în care mercurul termometrelor a urcat până la 41 de grade Celsius în ultimele zile.

Principala staţie de producţie a apei potabile care alimentează capitala a fost oprită.