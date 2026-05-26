Lavrov l-a sunat pe Rubio după ce Rusia a amenințat cu noi atacuri asupra Kievului. Reacția secretarului de stat american

3 minute de citit Publicat la 09:10 26 Mai 2026 Modificat la 09:39 26 Mai 2026

Lavrov l-a avertizat pe Rubio că vor urma noi atacuri asupra Kievului și l-a îndemnat să evacueze Ambasada SUA. Foto: Hepta

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, l-a sunat luni pe secretarul de stat american, Marco Rubio, ca să-l avertizeze că Moscova va începe atacuri asupra „centrelor decizionale” ale Kievului și a îndemnat SUA să „asigure evacuarea personalului lor diplomatic”, scrie Kyiv Independent, care citează un comunicat al Ministerului rus de Externe.

Rusia a amenințat că va lansa un nou val de atacuri asupra Kievului, care vor viza „centre de decizie și posturi de comandă”, precum și facilități de producție a dronelor din oraș. În acest context, Moscova le-a cerut cetățenilor străini și diplomaților să părăsească Kievul, scrie BBC.

Moscova le-a cerut cetățenilor străini și diplomaților să părăsească Kievul „cât mai curând posibil” și i-a avertizat pe oameni să evite clădirile administrative și militare.

Ucraina a calificat amenințările Rusiei drept „un șantaj” și le-a cerut aliaților să își sporească presiunea asupra Moscovei. Prin avertismentul adresat cetățenilor străini, Moscova „recunoaște practic că bombardamentele sale urmăresc, printre altele, intimidarea corpului diplomatic străin”, se arată în declarația ucraineană.

Kievul a transmis că atacurile rusești asupra capitalei „nu au încetat practic nici măcar o săptămână” de la începutul războiului, iar nivelul general al amenințării de securitate venite din partea Moscovei „rămâne același ca în anii sau lunile precedente”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că atacurile rusești de amploare din noaptea de sâmbătă au ucis patru persoane și au rănit aproximativ 100, în Kiev și în alte zone.

Moscova a susținut că acel atac, precum și loviturile pe care le amenință acum, sunt un răspuns la ceea ce Rusia numește un atac ucrainean deliberat asupra unui cămin studențesc din orașul Starobilsk. Oficialii ruși au afirmat că 21 de persoane au fost ucise în acel atac.

Armata ucraineană a transmis însă că forțele sale au lovit în zonă o unitate militară rusă de elită specializată în drone, aflată în estul ocupat al Ucrainei, și că nu a vizat civili.

Rusia a lansat mai multe valuri de atacuri mortale cu rachete și drone asupra Kievului după expirarea, la începutul lunii mai, a unui scurt armistițiu care a coincis cu parada anuală de Ziua Victoriei de la Moscova.

La scurt timp după acel armistițiu, atacurile rusești asupra Kievului au ucis 24 de persoane, inclusiv trei copii, într-un bloc de locuințe. Câteva zile mai târziu, oficialii ruși au declarat că trei persoane au fost ucise într-un atac ucrainean de amploare cu drone asupra regiunii Moscova. Zelenski a spus că acele lovituri au fost un răspuns „pe deplin justificat” la atacurile mortale ale Rusiei. Kievul a fost apoi ținta unuia dintre cele mai mari atacuri aeriene ale războiului, în noaptea de sâmbătă.

Imagini publicate pe rețelele sociale au arătat explozii care luminau cerul noaptea, iar mulți locuitori ai Kievului au relatat că exploziile au zguduit orașul, în timp ce numeroase ținte civile au fost lovite. Rusia a folosit zeci de rachete balistice și de croazieră și sute de drone pentru a lovi capitala. De asemenea, a lansat o rachetă hipersonică Oreșnik, capabilă să transporte încărcătură nucleară, asupra zonei Bila Țerkva, aflată la 90 de kilometri sud de Kiev.

Ținte nemilitare, precum Muzeul Cernobîl din cartierul istoric al Kievului și Muzeul Național de Artă al Ucrainei, au fost avariate sau distruse. Un centru comercial, o piață și mai multe clădiri rezidențiale din zona Lukanivka au fost, de asemenea, distruse.

Luni seară, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, i-a cerut secretarului de stat american Marco Rubio, în timpul unei convorbiri telefonice, să evacueze diplomații americani din Kiev, a transmis Ministerul rus de Externe.

După acea convorbire, Rubio a declarat că atacurile majore lansate fie de Ucraina, fie de Rusia sunt „o amintire a motivului pentru care acesta este un război teribil” și că „trebuie să se încheie”. El a adăugat că „Statele Unite sunt pregătite să ajute cu tot ce pot pentru a facilita încheierea acestui război” și că speră ca, la un moment dat, să apară o astfel de oportunitate.

Mulți interpretează avertismentul Rusiei către cetățenii străini de a părăsi Kievul ca pe o formă de presiune psihologică.