Pentru prima dată din 2022, liderii fostelor țări sovietice au ignorat în masă parada de Ziua Victoriei de la Moscova. FOTO: Getty Images

Aproape toți liderii fostelor republici sovietice membre ale CSI, UEEA și blocului militar CSTO vor lipsi de la parada de Ziua Victoriei de la Moscova, pe 9 mai 2026. Fosta URSS va fi reprezentată doar de președintele belarus, Aleksandr Lukașenko, conform listei de invitați publicate joi de Kremlin, scrie The Moscow Times.

Președintele kazah Kassym-Jomart Tokayev, președintele kârgâz Sadyr Japarov și președintele uzbec Shavkat Mirziyoyev, care au participat la parade timp de trei ani consecutivi (2023-2025), nu vor veni la Moscova de data aceasta.

Nici președintele tadjik Emomali Rahmon și președintele turkmen Serdar Berdimuhamedov nu se vor număra printre invitații lui Vladimir Putin. Ambii au participat la toate paradele din 2023, 2024 și 2025.

Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan, care a participat la paradele din 2023 și 2025, dar a absentat în 2024, a refuzat să călătorească în Rusia.

Președintele azer Ilham Aliyev, care a participat ultima dată la paradă acum 11 ani, va fi, de asemenea, absent.

Numărul foștilor lideri sovietici care vor participa la paradă va fi cel mai mic din 2022. Atunci, niciun șef de stat străin nu a venit la Putin, iar acesta a salutat singur coloanele în marș.

Potrivit Kremlinului, șapte oaspeți străini îl vor vizita pe Putin, dintre care doar patru reprezintă state recunoscute la nivel internațional. Pe lângă Lukașenko, printre aceștia se numără liderul Laosului, prim-ministrul Slovaciei și regele Malaeziei. De asemenea, sunt așteptați la Moscova președintele Republicii Srpska și liderii autoproclamatelor Abhazie și Osetie de Sud.

Treizeci de oaspeți străini au participat la parada aniversară din 2025, iar nouă lideri de stat vor participa la parada din 2024.

Moscova nu a invitat în mod specific pe nimeni la paradă, a declarat consilierul prezidențial Iuri Ușakov pentru RIA Novosti. El a adăugat că unii lideri străini s-au oferit să vină în Rusia pentru festivități.

Moscova a întărit măsurile de securitate înaintea ceremoniilor dedicate Zilei Victoriei

Au fost instalate bariere și au fost impuse restricții de circulație în apropierea Kremlinului și a Pieței Roșii. Efectivele de poliţie au fost deja suplimentate în centrul orașului, iar camioane ale serviciilor municipale au fost poziționate în apropierea zonelor de securitate.

La edițiile recente ale paradei, Rusia a prezentat armament strategic, inclusiv rachete balistice intercontinentale, iar Vladimir Putin a folosit frecvent evenimentul pentru a mobiliza populația în sprijinul războiului din Ucraina, ajuns acum în al cincilea an. Anul acesta însă, Ministerul rus al Apărării a anunțat că nu vor fi expuse echipamente militare, invocând ceea ce a numit "situația operațională actuală". În loc de tancuri și sisteme de rachete, vor traversa Piața Roșie doar coloane de marș.

De asemenea, elevii de la școlile militare Suvorov și Nakhimov și corpul de cadeți nu vor participa la paradă. În schimb, este planificată o transmisiune televizată a activității „trupelor care operează în Districtul Militar de Nord”.

Decizia de a scurta ceremonia a fost luată „din cauza situației operaționale”, a relatat anterior Ministerul Apărării.

Forţele armate ruse au desfășurat prima repetiție aeriană pentru parada de Ziua Victoriei, organizată anul acesta într-un format redus. La exercițiu au participat avioane de atac Sukhoi Su-25, precum și avioane de vânătoare Mikoyan MiG-29 și Sukhoi Su-30SM.

Parada din 9 mai din Piața Roșie reprezintă unul dintre cele mai importante momente din calendarul public rus, marcând victoria asupra Germaniei naziste în Al Doilea Război Mondial, conflict în care Uniunea Sovietică — din care făceau parte atât Rusia, cât și Ucraina — a pierdut aproximativ 27 de milioane de oameni.

În contextul în care negocierile de pace mediate de Statele Unite sunt blocate, iar Washingtonul își concentrează atenția asupra conflictului cu Iranul, Rusia susține că a obținut progrese treptate pe front în ultimele săptămâni. În același timp, Ucraina a provocat pagube importante porturilor și rafinăriilor petroliere rusești. Drone ucrainene au lovit Moscova în mai multe rânduri pe parcursul războiului, iar Rusia a acuzat Kievul pentru o serie de asasinate și tentative de asasinat care au vizat oficiali militari de rang înalt din capitală și din împrejurimi. Ucraina și-a asumat responsabilitatea pentru unele dintre aceste atacuri, în timp ce pe altele le-a negat.