Zelenski îi avertizează pe liderii străini să nu participe la parada de 9 mai de la Moscova

Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei, şi Vladimir Putin, liderul Federaţiei Ruse. Sursa colaj foto: Getty Images

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, i-a avertizat joi pe reprezentanţii ţărilor aliate ale Rusiei să nu participe la parada de 9 mai de la Moscova, care marchează victoria URSS în cel de-Al Doilea Război Mondial, relatează AFP, conform Agerpres. Tot astăzi, liderul de la Kiev a transmis că Ucraina va răspunde încălcărilor repetate ale armistițiului de către Rusia, făcând referire la atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune desfășurate în adâncul teritoriului Federaţiei Ruse, relatează The Kyiv Independent.

Volodimir Zelenski i-a avertizat pe liderii străini să nu participe la parada de 9 mai de la Moscova

"Am primit, de asemenea, mesaje din partea unor state apropiate de Rusia, care indică faptul că reprezentanţii lor intenţionează să se deplaseze la Moscova. O dorinţă ciudată (...) în aceste vremuri. Nu recomandăm acest lucru", a avertizat el într-un discurs susţinut în cursul serii.

De cealaltă parte, de la Moscova, Ministerul rus al Apărării le-a cerut joi locuitorilor din Kiev să părăsească oraşul, avertizându-i asupra posibilelor atacuri de represalii dacă Ucraina încalcă armistiţiul unilateral declarat de Rusia pentru evenimentele din 9 mai.

Cu o zi înainte, Ministrul rus de Externe a cerut ambasadelor străine să-şi evacueze personalul şi cetăţenii din capitala ucraineană din cauza "inevitabilităţii atacurilor de represalii" dacă Ucraina ar perturba, în special printr-un atac cu drone, parada de sâmbătă care celebrează victoria URSS asupra Germaniei naziste din 1945.

"Reamintim populaţiei civile din Kiev şi personalului misiunilor diplomatice străine necesitatea de a părăsi oraşul în timp util", a avertizat joi Ministerul rus al Apărării într-un comunicat, promiţând un răspuns în cazul unui atac ucrainean.

Zelenski spune că Ucraina va răspunde încălcărilor armistițiului de către Rusia

Volodimir Zelenski a declarat joi după-amiaza că Ucraina va răspunde încălcărilor repetate ale armistițiului de către Rusia, făcând referire la atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune desfășurate în adâncul teritoriului Federaţiei Ruse, relatează The Kyiv Independent. Armistițiul unilateral de două zile anunțat de Kremlin pentru Ziua de 9 Mai presupune încetarea focului începând de la miezul nopții dintre joi și vineri.

În declarație, liderul de la Kiev a spus că Rusia continuă să atace Ucraina, acuzând Kremlinul că este preocupat doar de "câteva ore de liniște" la Moscova, în timpul festivităților dedicate Zilei Victoriei, în timp ce continuă să ucidă civili ucraineni.

"Rusia continuă să ucidă oameni și este preocupată într-un mod complet inadecvat doar de câteva ore de liniște într-o parte a Moscovei", a precizat Volodimir Zelenski.

Pe de altă parte, Federaţia Rusă a anulat parada militară de Ziua Victoriei în Crimeea, de teama atacurilor cu drone ucrainene

Atacurile rusești din întreaga Ucraină au ucis cel puțin 13 persoane și au rănit alte 54 în noaptea miercuri spre joi, potrivit autorităților locale. În oraşul Sumî, unde cinci persoane au fost ucise, oficialii au declarat ziua de 7 mai – zi de doliu, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Kyiv Independent.

Volodimir Zelenski a adăugat că Rusia a lansat aproape 100 de drone de atac în cursul nopții trecute, a desfășurat zeci de atacuri asupra unor sectoare-cheie din prima linie și a efectuat multiple lovituri aeriene.

Atacurile au avariat infrastructura civilă din regiunile Harkov, Sumî, Donețk și Herson. Rusia a lovit, de asemenea, locomotive și infrastructura feroviară în mai multe regiuni, continuând în același timp atacurile asupra sistemului energetic al Ucrainei.

Zelenski a denunţat din nou faptul că Rusia nu a acceptat armistiţiul propus de Kiev

În plus, Zelenski a denunţat din nou faptul că Rusia nu a acceptat armistiţiul propus de Kiev începând de la miezul nopţii de miercuri, acuzând Kremlinul de "încălcarea" acestuia şi a insistat asupra unei încetări pe termen nedeterminat a ostilităţilor pentru a se avansa spre încheierea războiului, a transmis EFE, conform Agerpres.

"Având în vedere evenimentele de astăzi, observăm că Rusia a răspuns la propunerea noastră de încetare a focului doar cu noi lovituri şi noi atacuri" cu toate tipurile de arme, a declarat Zelenski în discursul său video de miercuri seara.

"În funcţie de evoluţia situaţiei pe parcursul nopţii şi mâine (vineri), vom stabili şi răspunsurile noastre pe deplin justificate", a afirmat Volodimir Zelenski, dând de înţeles că Ucraina nu este interesată de o încetare a focului pe termen limitat.

"Rusia continuă să ucidă oameni, în timp ce este obsedată în mod complet iraţional de câteva ore de acalmie într-o zonă din Moscova", a spus el, referindu-se la Piaţa Roşie din capitala rusă, unde de fiecare 9 mai are loc o paradă militară pentru a celebra victoria sovietică asupra naziştilor în cel de-al Doilea Război Mondial.

"În mod simetric la atacurile ruseşti, vom continua cu sancţiunile noastre pe distanţă lungă", a afirmat Zelenski, în aluzie la atacurile cu drone asupra infrastructurilor petroliere şi militare din adâncul teritoriului rus. "Iar dacă Rusia va dori să avanseze pe calea diplomaţiei, vom urma noi înşine calea diplomaţiei", a subliniat el.

Potrivit Moscovei, în pofida armistiţiului temporar declarat de Zelenski, forţele antiaeriene ruseşti au doborât în total 347 de drone ucrainene cu aripi fixe noaptea trecută, într-unul dintre cele mai ample atacuri din ultima perioadă, iar joi au doborât 31 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova.

Anul trecut, deşi părţile nu se puseseră de acord asupra unui armistiţiu pentru Ziua Victoriei, Kievul a respectat sărbătoarea ruşilor, iar Moscova a organizat o grandioasă paradă în Piaţa Roşie fără incidente pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a victoriei în Marele Război Patriotic, la care au participat aproximativ 30 de lideri mondiali.

Preşedintele ucrainean a anunţat joi că Ucraina a lansat atacuri asupra unor infrastructuri strategice ruseşti situate la distanţe de până la "aproximativ 2.000 de kilometri" de graniţa ucraineană.

"Recent, au fost înregistrate rezultate importante la Celiabinsk, la aproximativ 1.800 de kilometri distanţă, precum şi la Ekaterinburg, la aproape 2.000 de kilometri distanţă", a declarat Zelenski într-un mesaj publicat pe conturile sale din social media.

Preşedintele ucrainean a anunţat, de asemenea, că joi a avut loc un nou atac asupra infrastructurii petroliere din oraşul rusesc Perm, "care se află la peste 1.500 de kilometri de graniţa noastră".

Acest nou atac asupra oraşului Perm – unde Ucraina a lovit deja infrastructuri petroliere în ultimele zile - a fost confirmat şi pe contul său de Facebook de către şeful forţelor ucrainene de drone, Robert Brovdi, cunoscut mai ales sub numele de Madiar ("Maghiarul"), care a precizat că ţinta lovită este un depozit al gigantului energetic rus Lukoil.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a discutat despre posibilitatea unui armistiţiu în perioada festivităţilor de 9 mai în cadrul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american, Donald Trump, la sfârşitul lunii aprilie. Ministerul Apărării din Rusia a anunţat ulterior un armistiţiu de două zile, care ar urma să intre în vigoare vineri, notează dpa, .

Kievul a răspuns propunând încetarea ostilităţilor începând cu 6 mai, dar Moscova a ignorat până acum această ofertă.

Între timp, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ameninţat Kievul cu represalii dure prin atacuri asupra "centrelor de luare a deciziilor" din capitala ucraineană dacă Ucraina ar ataca parada militară din Piaţa Roşie, îndemnând diplomaţii străini să părăsească în prealabil capitala ucraineană.