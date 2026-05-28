Germania și Spania se opun planului UE de a elimina Huawei și alți furnizori chinezi din rețelele de telecomunicații

Publicat la 14:56 28 Mai 2026

Germania și Spania se opun planurilor Comisiei Europene de a interzice furnizorii chinezi de tehnologie din rețelele de telecomunicații, în cadrul noilor reguli de securitate cibernetică ale UE, potrivit unor surse apropiate negocierilor, citate de Bloomberg.

Oficialii celor două state vor să păstreze controlul la nivel național și avertizează că o interdicție impusă la nivel european împotriva Huawei Technologies și altor furnizori chinezi riscă să provoace represalii din partea Beijingului. În plus, ei susțin că măsura ar putea crește costurile planurilor europene de dezvoltare a infrastructurii pentru inteligența artificială.

Comisia Europeană a catalogat Huawei Technologies și ZTE drept „furnizori cu risc ridicat” pentru rețelele telecom și a cerut statelor membre să excludă cele două companii din infrastructura de conectivitate. Deși deciziile privind infrastructura sunt luate la nivel național, Bruxellesul încearcă să își consolideze puterile prin modificarea Legii europene privind securitatea cibernetică. Noile reguli ar extinde evaluările de securitate pentru a include riscurile legate de influența statelor străine și dependența de anumiți furnizori, iar recomandările Comisiei ar deveni obligatorii în întreaga UE.

Guvernele europene se află astfel între presiunile SUA și relațiile comerciale cu China, încercând să găsească un echilibru între avantajele economice și protejarea infrastructurii critice. Cancelarul german Friedrich Merz, care criticase anterior dependența excesivă de China, a declarat anul acesta că vrea să consolideze relațiile economice dintre Berlin și Beijing. În paralel, UE analizează inclusiv suspendarea temporară a unor sancțiuni împotriva unui furnizor chinez de cipuri pentru a sprijini industria auto europeană.

De ani de zile, parlamentari și experți occidentali în securitate avertizează că firmele chineze ar putea introduce „portițe ascunse” în echipamentele lor, care ar permite accesul neautorizat la datele europenilor. Atât Huawei Technologies, cât și ZTE au respins acuzațiile. Un purtător de cuvânt al Huawei a declarat că excluderea companiilor chineze pe baza țării de origine „încalcă principiile fundamentale ale UE privind echitatea”.

Comisia Europeană susține însă că „Europa nu își poate permite să lase rețelele sale strategice expuse furnizorilor cu risc ridicat”. Potrivit estimărilor Bruxellesului, operatorii telecom ar trebui să cheltuiască între 3,4 și 4,3 miliarde de euro în următorii trei ani pentru înlocuirea tehnologiei chineze.

Spania a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai vocali susținători ai relațiilor cu China în interiorul UE. Premierul Pedro Sánchez a vizitat Beijingul de patru ori în ultimii patru ani, încercând să atragă investiții chineze în domenii precum mașinile electrice și energia regenerabilă.

În Germania există însă diviziuni în interiorul coaliției de guvernare. Deși unele ministere susțin reducerea dependenței de China, altele consideră ideea o „bombă politică”. Totuși, guvernul german a decis încă din 2024 eliminarea componentelor Huawei și ZTE din nucleul rețelei 5G până la finalul acestui an, invocând motive de securitate națională.

Ministrul german al Economiei, Katherina Reiche, a declarat miercuri că UE trebuie să se asigure că eventualele măsuri comerciale împotriva Chinei nu afectează exporturile europene către această țară.

„Ca națiune exportatoare, avem două interese”, a spus ea la Beijing. „Trebuie să combatem concurența neloială, de exemplu în domeniul oțelului și feroaliajelor, dar în același timp să ne asigurăm că firmele noastre pot continua să exporte.”