Avere de mafiot: Poliția italiană a confiscat active în valoare de peste 200 de milioane de euro ale fostului șef al mafiei siciliene

1 minut de citit Publicat la 13:19 28 Mai 2026 Modificat la 13:19 28 Mai 2026

Șeful maifiei siciliene, Matteo Messina Denaro, a revenit sub escortă în Italia în ianuarie 2023, pentru a se trata de cancer. Foto: Getty Images

Poliţia italiană a anunţat joi confiscarea unor active în valoare de peste 200 de milioane de euro aparţinând defunctului şef al mafiei siciliene Matteo Messina Denaro, în cadrul unei operaţiuni internaţionale care implică numeroase aşa-numite paradisuri fiscale, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Această „avere substanţială, rezultată din reinvestirea unui capital considerabil din activităţi de trafic de droguri, inclusiv prin intermediul unor companii offshore”, a fost acumulată încă din anii 1980 „în beneficiul personal” al lui Matteo Messina Denaro, conform unui comunicat al Gărzii Financiare din Italia.

Cele peste 200 de milioane de euro în active (bani, companii, terenuri etc.) reprezintă doar „o parte” din totalul averii acumulate de Denaro din anii 1980 și până la moartea sa, în 2023, conform Corriere della Sera.

Pe lângă Italia, poliţia a precizat că sunt în desfăşurare operaţiuni „în Andorra, Gibraltar, Insulele Cayman, Luxemburg, Elveţia, Liban, Principatul Monaco şi Spania”.

Ancheta a dus, de asemenea, la arestarea preventivă a trei persoane, a mai precizat Garda Financiară italiană.

Matteo Messina Denaro a fost unul dintre cei mai nemiloşi şefi ai Cosa Nostra, organizaţia criminală siciliană, reprezentată în seria de filme „Naşul”.

A fost condamnat de mai multe ori în lipsă la închisoare pe viaţă pentru implicarea sa în asasinarea judecătorilor anti-mafia Giovanni Falcone şi Paolo Borsellino din 1992 şi în atentate cu bombă mortale din Roma, Florenţa şi Milano în 1993.

A dispărut în vara anului 1993 şi a petrecut următorii 30 de ani ascuns, devenind cel mai căutat criminal din Italia. Decizia sa de a urma un tratament pentru cancer a dus la arestarea sa pe 16 ianuarie 2023, în timp ce era dus la o clinică din Palermo. A murit în închisoare mai târziu în acel an.