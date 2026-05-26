Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți bani a încasat

1 minut de citit Publicat la 14:41 26 Mai 2026 Modificat la 14:45 26 Mai 2026

Consumatorii din Polonia primesc 0,50 zloți pentru fiecare sticlă de plastic sau doză și 1 zlot pentru sticlele reutilizabile din sticlă. Foto: Getty Images

Un bărbat din Polonia a stabilit un nou record în sistemul de garanție-returnare, după ce a introdus într-un automat nu mai puțin de 7.851 de sticle și doze. La final, a primit un bon în valoare de 3.925,50 zloți, echivalentul a aproape 930 de euro, scrie Fakt.

Performanța îi aparține lui Wiesław Galwas, care a petrecut aproximativ opt ore în fața automatului de reciclare. Întreaga operațiune, inclusiv pregătirea spațiului și descărcarea ambalajelor din camioane în cărucioare, a durat însă mult mai mult.

Sistemul de garanție-returnare funcționează în Polonia din ianuarie 2026. Consumatorii primesc 0,50 zloți pentru fiecare sticlă de plastic sau doză și 1 zlot pentru sticlele reutilizabile din sticlă. Ambalajele pot fi returnate în magazine, fie direct la casă, fie prin intermediul automatelor speciale care emit vouchere pentru cumpărături.

Automatul fusese proiectat chiar de el

Până acum, recordurile au fost depășite constant. În aprilie, un adolescent de 15 ani din Cracovia reușise să obțină aproximativ 558 de zloți după ce a returnat peste 1.100 de ambalaje. Ulterior, un alt locuitor al orașului a ridicat ștacheta la peste 4.600 de ambalaje și peste 2.300 de zloți încasați.

Noul record a fost stabilit într-un magazin din localitatea Kołbielia, din regiunea Mazovia. Ce îl face însă și mai interesant este faptul că automatul folosit pentru reciclare a fost proiectat chiar de către Galwas.

Bărbatul spune că este mândru nu doar de record, ci și de faptul că a demonstrat că tehnologia dezvoltată de compania poloneză EcoAction poate concura cu sistemele existente pe piață.

Automatul are două caracteristici care îl diferențiază de cele clasice

Automatul are două caracteristici care îl diferențiază de cele clasice. În primul rând, capacitatea foarte mare: poate prelua între 8.000 și 10.000 de ambalaje dintr-o singură încărcare. În al doilea rând, sistemul special cu jet de aer care „umflă” sticlele deformate, astfel încât codurile de bare să poată fi citite corect.

Banii obținuți în urma recordului nu vor rămâne însă la organizatori. Suma va fi folosită pentru finanțarea unor ateliere de inovație dedicate elevilor unei școli din Kołbielia.

Specialiștii spun că următorul pas pentru dezvoltarea sistemului ar putea fi introducerea cititoarelor de card direct în automatele de reciclare. Astfel, garanția ar putea fi transferată automat în conturile bancare, fără riscul ca voucherele să expire.