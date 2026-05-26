Niște polițiști thailandezi s-au deghizat în dansatoare „atrăgătoare” ca să poată să se apropie de un infractor și să-l aresteze

1 minut de citit Publicat la 15:33 26 Mai 2026 Modificat la 16:39 26 Mai 2026

Cinci ofițeri corpolenți și o femeie polițistă s-au deghizat într-o trupă feminină de dans ca să poată aresta un infractor FOTO: Facebook/ Secția de poliție Tha Luang

Cinci ofițeri corpolenți și o femeie polițistă s-au deghizat într-o trupă feminină de dans, cu echipament corespunzător, cu scopul de a se apropia de un infractor pe care îl urmăreau, în timpul unui festival de dans stradal din provincia Lopburi, oraș aflat la aproximativ 150 de kilometri de Bangkok.

Poliția l-a prins pe suspect, Mekha Fa-wap-wap, având asupra sa peste 53 de pastile de metamfetamină și 200 de pungi din plastic folosite pentru depozitarea și vânzarea drogurilor, potrivit The Telegraph.

A fost găsit și un telefon mobil folosit pentru administrarea unei operațiuni ilegale de jocuri de noroc.

Ulterior, Mekha Fa-wap-wap a fost acuzat de deținere de narcotice din categoria întâi în scopul vânzării și de operarea unei platforme ilegale de sloturi online.

Conduși de Panthep Panadi, colonel de poliție, ofițerii, încă îmbrăcați în rochiile lor viu colorate și cu paiete, au stat și au pozat pentru fotografii în spatele infractorului încătușat, la secția de poliție din districtul Tha Luang.

Ofițerii s-au străduit să-și ascundă zâmbetele în timp ce stăteau în fața camerei.

Autoritățile au publicat pe rețelele sociale o fotografie de după arestare, însoțită de mesajul: „Nu voiam să ieșim să-l arestăm, ar fi fost păcat de banii dați pe închirierea costumelor”.

Polițiștii thailandezi apelează adesea la deghizări neobișnuite

Polițiștii thailandezi sunt cunoscuți pentru folosirea unor deghizări neobișnuite pentru a aresta suspecți.

În februarie, polițiștii s-au deghizat în dragoni pentru a aresta un hoț suspectat că a furat artefacte budiste.

Ofițerii s-au ascuns în interiorul costumului roșu în timpul festivităților de Anul Nou Lunar din Bangkok, pentru a-l urmări pe suspect după ce au răspuns unor sesizări privind un jaf în suburbiile orașului.

În imaginile video, un polițist iese brusc din capul costumului și, cu ajutorul colegilor săi, îl pune pe bărbat la pământ.

Suspectul, în vârstă de 33 de ani, a fost acuzat că a furat mai multe obiecte budiste valoroase, inclusiv două statui Buddha de 30 de centimetri, din locuința unui ofițer superior.

Poliția a estimat valoarea obiectelor furate la aproximativ două milioane de baht (50.000 de euro).