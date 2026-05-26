Presa de stat de la Moscova anunţă că Mitropolitul Ilarion al Bisericii Ortodoxe Ruse, reţinut în Cehia, a fost eliberat

1 minut de citit Publicat la 16:25 26 Mai 2026 Modificat la 16:25 26 Mai 2026

Presa de stat de la Moscova a anunţat, marţi, că Mitropolitul Ilarion al Bisericii Ortodoxe Ruse, reţinut în Cehia după ce în maşina lui au fost găsite patru recipiente cu o substanţă albă, a fost eliberat. De asemenea, şi cameramanul care îl însoţea pe cleric a fost eliberat.

„Mitropolitul Ilarion și cameramanul sunt eliberați”, se arată într-un comunicat şi pe canalul de Telegram al Mitropolitului.

Poliția cehă l-a reținut, duminică, pe mitropolitul ortodox rus Ilarion, în mașina căruia s-au găsit la un control patru recipiente cu o substanță albă, au anunțat, luni, reprezentanții acestuia.

Pe contul de Telegram al lui Ilarion a apărut un comunicat în care se precizează că polițiștii din Cehia au găsit substanța suspectă în portbagajul automobilului. El „respinge categoric” orice acuzație că ar fi deținut droguri. „Nu am nicio legătură și nu am avut niciodată nicio legătură cu traficul ilegal de substanțe narcotice”, a transmis Ilarion.

Centrul antidrog ceh a transmis că poliția a acționat pe baza unui denunț anonim referitor la un transport de substanțe narcotice și psihotrope. Mașina în cauză a fost oprit în Boemia Centrală, pe autostrada dintre Karlovy Vary și Praga, și a fost reținut un bărbat, a cărui identitate nu a fost precizată de autorități, care au afirmat doar că „au loc interogatorii și deocamdată nicio persoană nu a fost inculpată”.

Purtătoarea de cuvânt a diplomației lui Putin, Maria Zaharova, afirmase că incidentul este o „provocare coordonată” pentru discreditarea lui Ilarion și a cerut eliberarea imediată a acestuia.

Fost mitropolit al Budapestei și Ungariei, acum retras, Ilarion, în vârstă de 60 de ani, era considerat în trecut mâna dreaptă a patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill. A condus timp de 13 ani departamentul de relații externe al bisericii și era chiar considerat un posibil succesor al șefului Bisericii Ortodoxe Ruse.