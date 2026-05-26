Qatarul e acuzat că a dat Iranului 12 miliarde de dolari pentru ca acesta să încheie un acord de pace cu SUA. Regimul de la Doha neagă

1 minut de citit Publicat la 16:48 26 Mai 2026 Modificat la 16:50 26 Mai 2026

Al-Ansari a negat implicarea Qatarului în această schemă. Foto: Profimedia Images

Purtătorul de cuvânt al ministerului de externe qatarez, Majed Al-Ansari, a negat, marţi, că ţara sa ar fi oferit 12 miliarde de dolari Iranului pentru a încheia un acord cu SUA, denunţând în acelaşi timp încercările de a „sabota” acest posibil acord şi eforturile diplomatice în curs de desfăşurare, relatează EFE, citată de Agerpres.

„Informaţiile care sugerează că Qatarul ar fi «oferit» 12 miliarde de dolari Iranului pentru a asigura un acord nu sunt pur şi simplu adevărate, fiind răspândite de către părţi care încearcă să saboteze acordul şi să submineze eforturile diplomatice în curs de desfăşurare în vederea dezascaladării şi a stabilităţii regionale”, a scris Al-Ansari într-o postare pe Twitter.

Qatarul joacă un rol diplomatic şi îşi coordonează acţiunile cu partenerii săi regionali, un rol „bine stabilit şi documentat public”, a menţionat el, dezminţind informaţiile apărute în presă, potrivit cărora guvernul qatarez ar încerca să rezolve războiul început de SUA şi Israel împotriva Iranului prin alte mijloace.

„Astfel de naraţiuni nu sunt decât încercări disperate de a păta reputaţia Qatarului ca intermediar de încredere al păcii internaţionale”, a mai spus acelaşi purtător de cuvânt.

Presa israeliană şi alte surse apropiate unor ţări precum Arabia Saudită au relatat în ultimele ore că negociatorii iranieni ar cere deblocarea imediată a 12 miliarde de dolari reprezentând active îngheţate în Qatar, ca o condiţie prealabilă pentru avansarea discuţiilor cu Statele Unite.

Surse anonime consultate de aceste organizații media susţin că Iranul cere ca toate activele sale îngheţate în diferite părţi ale lumii să fie dezgheţate în totalitate, pe fondul unor dezacorduri cu SUA privind unele clauze ale unui posibil acord.

Aceste informaţii au fost publicate la o zi după ce negociatorul-şef iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, şi ministrul iranian de externe, Abbas Araqchi, au călătorit în Qatar pentru a discuta despre acordul de pace cu SUA, potrivit presei de stat a regimului.

Guvernatorul Băncii Centrale a Iranului, Abdolnaser Hemmati, s-a deplasat şi el în Qatar, unde se află o parte din fondurile iraniene îngheţate de SUA, pe care Iranul le revendică în cadrul negocierilor cu guvernul american.