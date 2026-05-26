Fiul și nepotul lui Horațiu Potra scapă de controlul judiciar. Mercenarul e singurul care se mai află după gratii

1 minut de citit Publicat la 17:34 26 Mai 2026 Modificat la 17:34 26 Mai 2026

Horațiu Potra este acuzat că ar fi condus un grup paramilitar pregătit de o lovitură de stat după anularea alegerilor din 2024. Foto: Agerpres

Judecătorii Instanţei supreme au decis, marţi, revocarea măsurii controlului judiciar în cazul fiului şi nepotului mercenarului Horaţiu Potra, în dosarul în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

În urma acestei decizii, Dorian Potra şi Alexandru Potra scapă de toate interdicţiile pe care le aveau în cadrul măsurii controlului judiciar, inclusiv interdicţia de a părăsi teritoriul României.

"Admite contestaţiile declarate de inculpaţii Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin împotriva încheierii din data de 20 mai 2026, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, în dosarul nr. 6008/2/2025/a5. Desfiinţează încheierea contestată şi rejudecând: revocă măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpaţii Potra Dorian şi Potra Alexandru-Cosmin prin încheierea din 02.04.2026 de ICCJ în dosarul nr. 6008/2/2025/a1.12. Definitivă", se arată în decizia instanţei.

Cei doi se aflau sub control judiciar din data de 2 aprilie, după ce anterior au stat timp ce cinci luni în arest preventiv şi arest la domiciliu.

În schimb, Instanţa supremă a decis ca Horaţiu Potra să rămână în arest preventiv, el fiind singurul din grupare care se mai află după gratii.

În noiembrie 2025, Horaţiu Potra, fiul şi nepotul său au fost aduşi sub escortă din Dubai, unde plecaseră pentru a scăpa de dosarul în care sunt acuzaţi de infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Ulterior, Horaţiu Potra a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept şi instigare publică - alături de alţi 20 de mercenari din gruparea sa, în acelaşi dosar în care este judecat şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu.

Procesul se află în faza de cameră preliminară.

Procurorii susţin că Horaţiu Potra şi grupul lui de mercenari urmăreau să se infiltreze în protestele organizate imediat după anularea alegerilor din decembrie 2024 pentru a crea haos.

Planul de acţiune ar fi fost pus la punct de Călin Georgescu şi apropiaţii săi în cadrul unei întâlniri care a avut loc la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea alegerilor prezidenţiale.