Decizie definitivă pentru parcul „Donald Trump” din Sectorul 4: Care va fi numele oficial

Extinderea cu încă patru hectare a Parcului ''Tudor Arghezi'' va primi denumirea de ''Parcul Prieteniei Româno-Americane Donald Trump'', a decis Consiliul Local în ședința de marți. De asemenea, Doru Tureanu, legenda hocheiului românesc, va da numele patinoarului construit în Sectorul 4, în zona Apărătorii Patriei.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 4, ambele denumiri au fost stabilite în urma unui vot online, desfășurat din 18 mai până luni, pe platforma romaniavoteaza.live, unde votanții, peste 116.000 de persoane, au avut posibilitatea să aleagă din rândul unor personalități marcante din domeniul politicii internaționale și al sportului.

Denumirea noului spațiu verde ce se amenajează lângă Parcul ''Tudor Arghezi'' reprezintă ''un gest simbolic de respect și de reafirmare a deschiderii comunității Sectorului 4 către dialog, cooperare și consolidarea relațiilor transatlantice'', într-un context internațional în care parteneriatul strategic româno-american continuă să constituie ''un pilon esențial al securității, dezvoltării și stabilității regionale'', cu atât mai mult cu cât, anul acesta, Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la declararea Independenței, scrie Agerpres.

De asemenea, adaugă sursa citată, noua denumire se înscrie în direcția constantă a autorității locale de promovare și susținere a valorilor europene și occidentale, reflectată deja prin denumirea unor obiective de utilitate publică, precum Pasajul Europa Unită și Strada Europa Unită, inițiative care au avut, de altfel, rolul de a transmite un mesaj clar privind apartenența comunității noastre la spațiul valorilor democratice europene, al cooperării internaționale și al parteneriatelor strategice durabile.

Cât privește patinoarul din zona Apărătorii Patriei, acesta va purta numele lui Doru Tureanu (11 ianuarie 1954 - 11 martie 2014), cel mai longeviv jucător ca număr de prezențe în cadrul echipei naționale de hochei pe gheață a României, cel mai bun marcator all-time pentru România și, totodată, fost locuitor al Sectorului 4 în ultima perioadă a vieții sale. Considerat de specialiști a fi cel mai mare hocheist român al tuturor timpurilor, Tureanu a participat la 17 campionate mondiale și la două ediții ale Jocurilor Olimpice de Iarnă (1976 și 1980) și a fost, de asemenea, de șase ori campion național cu Dinamo București. Pentru întreaga sa carieră sportivă de excepție, a fost inclus încă din 2011 în Hall of Fame-ul hocheiului mondial.

Inaugurat în 2024, cu ocazia desfășurării primei ediții a Supercupei României la hochei pe gheață, patinoarul din sudul Bucureștiului a găzduit, în acești doi ani, competiții de înalt nivel național și internațional, atât la hochei pe gheață, cât și la patinaj artistic.