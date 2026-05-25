Băluță anunță că noul parc din Sectorul 4 se va numi "Donald Trump”. Opțiunea "Maia Sandu” a pierdut votul online. USR acuză fraude

Publicat la 12:40 25 Mai 2026 Modificat la 12:41 25 Mai 2026

Opțiunea “Donald Trump” a primit mai multe voturi decât propunerea ca parcul să poarte numele președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Sursa colaj foto: Hepta

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis pe Facebook că extinderea Parcului Tudor Arghezi va primi numele „Donald Trump”, iar patinoarul Berceni Arena se va numi „Doru Tureanu”, în urma votului online organizat de Primăria Sectorului 4. Pe de altă parte, USR acuză că votul online a fost fraudat.

Potrivit lui Daniel Băluță, opțiunea “Donald Trump” a primit mai multe voturi decât propunerea ca parcul să poarte numele președintei Republicii Moldova, Maia Sandu:

“Mulțumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat, în ultimele zile, pentru denumirea extinderii Parcului Tudor Arghezi și a patinoarului Berceni Arena! Așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea „Donald Trump”, iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial.

În zilele următoare, vom face și demersurile necesare pentru ca decizia voastră să fie implementată”, a scris Daniel Băluță pe Facebook.

Acuzații lansate de USR

Paul Ene, consilier local USR în Sectorul 4 a spus că platforma pentru votarea propunerii a fost manipulată, după ce bucureștenii au optat masiv pentru Maia Sandu. Potrivit acestuia, deși până sâmbătă seara erau înregistrate aproximativ 30.000 de voturi, duminică dimineață erau deja 70.000.

“Omul nu se poate opri din furat nici când e vorba de un vot online. S-a supărat Băluță că îl ia lumea la mișto fiindcă se pune preș în fața administrației MAGA și a dat drumul unei consultări de fațadă, ca să arate că noi suntem hateri, iar lumea, în realitate, e fiartă să aibă un părculeț Donald Trump vizavi de Selgros Metalurgiei.

Mare i-a fost mirarea când a văzut, după prima zi de vot, că oamenii chiar nu sunt de acord cu propunerea lui. Așa că a făcut ce știe să facă cel mai bine orice pesedist. A furat voturi.

Deși până sâmbătă seara erau înregistrate aproximativ 30 de mii de voturi, duminică dimineață erau deja 70 de mii. Sunt sigur că, sâmbătă noaptea, lumea nu putea să se distreze liniștită fără ca fâșia de parc a lui Băluță să poarte numele lui Trump”.

Consilierul local USR acuză că procesul de vot a fost nesigur și ușor de exploatat:

“Platforma de vot este o glumă în sine, la fel ca și securitatea acesteia. Majoritatea sistemelor de web filtering nu permiteau accesarea ei, iar în primele cinci zile de vot puteai vota cu adrese care nici măcar nu existau. Ba chiar mai mulți oameni au raportat că nu au putut vota, pentru că sistemul le spunea că adresa respectivă votase deja.

Domnule Băluță, înțeleg că nu mai aveți niciun contact cu realitatea și cu comunitatea pe care o administrați, așa că vă dau un sfat: lăsați parcul și patinoarul cu denumirile lor actuale și plecați în concediu. Din 2028 o să aveți tot timpul să vă jucați de-a importanța geostrategică”.