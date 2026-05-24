Mărturia ministrului otrăvit cu mercur. Pe cine bănuiește Doina Pană: „A cumpărat un storcător și s-a oferit să-mi facă suc”

Am iritat foarte tare prin măsurile pe care le-am luat în 2014 și în 2017. Bineînțeles că am apucat să deblochez ceva ce se blocase intenționat. Părerea mea scrie”, a spus Doina Pană.

Oana Zamfir, realizator Ora de Foc: Erați foarte mândră de echipa pe care ați făcut-o la minister. Sunt oameni pe care i-ați luat alături de dumneavoastră. Sunt oameni despre care vorbiți foarte frumos în această carte. Dar există un fragment, este un lucru despre care n-ați vorbit niciodată, în care unuia dintre cei patru colaboratori foarte apropiați ai dumneavoastră, în momentul în care vă ies rezultatele analizelor și vedeți că ați fost intoxicată cu mercur, îi spuneți în față: „Tu ai vrut să mă omori, tu mi-ai făcut asta.” Cine este acest personaj, doamna ministru?

Doina Pană, fostul minsitru al Apelor și Pădurilor: Deci iubeam un suc, un suc pe care-l prepara dumnealui. Era dintre persoanele în care aveam foarte mare încredere.

Încontinuare, fostul minsitru otrăvit cu mercur a povestit cum a ajuns ca acel domn să îi prepare sucul.

„Foarte pe scurt, eu nu mănânc dimineața, doar beau cafeaua și am învățat de la o clinică din Cluj că e bine să încep cu o masă de fructe și îmi plăcea foarte tare sucul cu combinația grepfrut, portocale și lămâie. Și veneam cu el în sticlă la serviciu, îl făceam dimineața și-l aveam cu mine.

Și, la un moment dat, pentru că n-aveam pe nimeni din exterior, eram numai cu cei din jurul meu, scoteam sticla și beam sucul și m-au întrebat. Le-am spus, l-am lăudat și, la un moment dat, mi s-a spus că a cumpărat un storcător și să fie sucul proaspăt, proaspăt.

Vă mărturisesc că mai mult a fost comoditatea. Pentru că făceam sucul, să spăl storcătorul... știți cum se usucă și pe urmă nu-l mai cureți. Ori făceam la 8:30, ori la 11, cam tot aia era.

N-a fost singulară reacția mea când i-am spus: „Numai tu ai putut să mă otrăvești.” Mă sunase profesorul Macovei să-mi spună rezultatul analizelor pe care mi le făcuse. Era la mine în birou (n.r. - bărbatul), împreună cu șefa de cabinet, și atunci nu m-am putut gândi decât la suc și am spus: „Numai tu ai putut.” Și n-a răspuns nimic”, a povesitit Doina Pană.

În 2021, o expertiză cofirma că Doina Pană fusese otrăvită cu mercur. La vremea aceea, fostul ministru al Apelor spunea: „Ce pot să vă spun cu certitudine este că nu mi s-a pus o singură doză, încât să mi se facă imediat rău, a fost ceva programat”.