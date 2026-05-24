Mărturia ministrului otrăvit cu mercur. Pe cine bănuiește Doina Pană: „A cumpărat un storcător și s-a oferit să-mi facă suc”

Doina Pană, fostul minsitru al Apelor și Pădurilor în guvernul Tudose, a povestit duminică, la emisiunea Ora de Foc cu Oana Zamfir, despre cum crede că a fost otrăvită cu mercur. „Un bărbat a cumpărat un storcător și s-a oferit să îmi facă suc”, a mărturisit ea.
„Vreau să vă spun că, la ora la care s-a întâmplat, eu revenisem la Ape și Păduri. Deci am fost ministru în 2014, pe urmă mi s-a desființat ministerul, că s-au întors Apele și Pădurile înapoi la Mediu. Deci s-au dus Apele și Pădurile înapoi la Mediu și am revenit în 2017.
