O ţară superbă, preferată de români, caută 2.600 de muncitori. Salarii de până la 3.000 de euro, fără studii superioare

2 minute de citit Publicat la 23:45 20 Iun 2026 Modificat la 23:45 20 Iun 2026

Sveti Stefan, o insulă din Muntenegru, se va redeschide pentru turiști în această vară FOTO: Getty Images

Muntenegru se confruntă și în acest an cu o lipsă semnificativă de personal în turism și industria ospitalității, chiar înaintea sezonului estival. Hotelurile, restaurantele și unitățile turistice de pe litoral caută mii de angajați, însă o mare parte dintre posturi rămân neocupate, potrivit Blic.

Potrivit datelor prezentate de instituțiile locale, la târgurile de recrutare organizate în ultimele luni, 302 angajatori au anunțat că au nevoie de 2.664 de lucrători sezonieri. Cele mai căutate meserii sunt cele de ospătar, cameristă, ajutor de bucătar și bucătar.

Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în zonele turistice de pe litoral. În regiunile Herceg Novi, Tivat și Kotor au fost solicitate peste 1.070 de persoane, iar în zona Bar, Budva și Ulcinj aproape 950 de angajați. Împreună, aceste regiuni concentrează peste 75% din necesarul total de personal sezonier.

Sezonierii de pe litoralul Muntenegru pot câștiga între 700€ și 3.000€ net, cu cazare și masă adesea incluse, veniturile variind în funcție de calificare. Salariile sunt cu 10-15% mai mari în Tivat și Kotor datorită complexelor de lux, în timp ce Budva, Bar și Ulcinj oferă numeroase oportunități în turismul de masă.

Mai puțin de jumătate dintre posturi au fost ocupate

Deși interesul există, rezultatele recrutării sunt departe de a satisface cererea angajatorilor.

Serviciul pentru Ocuparea Forței de Muncă din Muntenegru a raportat că 1.307 persoane și-au exprimat interesul pentru munca sezonieră, însă doar 470 au acceptat efectiv ofertele primite.

Pentru a atrage mai mulți lucrători, autoritățile au organizat târguri de joburi, sesiuni de informare și programe de consiliere dedicate șomerilor, studenților și elevilor aflați în ultimii ani de studiu.

Turismul depinde tot mai mult de muncitorii străini

Profesorul de economie și turism Ivo Županović consideră că sectorul turistic din Muntenegru depinde în prezent de forța de muncă din afara țării.

Potrivit acestuia, lipsa unei strategii clare de dezvoltare a resurselor umane, caracterul sezonier al activității și lipsa colaborării dintre sistemul educațional și mediul de afaceri contribuie la deficitul de personal.

Datele Ministerului de Interne arată că cei mai mulți lucrători străini sezonieri provin din Serbia, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina. În cazul permiselor de muncă obișnuite, printre principalele țări de origine se numără și Turcia, Rusia și Azerbaidjan.

Mii de permise de muncă acordate anual

Numărul străinilor care lucrează în Muntenegru este în continuă creștere. În 2025 au fost emise peste 25.500 de permise pentru muncă și ședere temporară, iar de la începutul acestui an au fost acordate deja aproape 11.300.

În ceea ce privește angajarea sezonieră, autoritățile au eliberat anul trecut peste 2.150 de permise, iar anul acesta au fost emise deja aproape 500.

Ce soluții propun specialiștii

Experții susțin că una dintre soluțiile principale ar fi adoptarea unei legislații privind muncitorii sezonieri permanenți, astfel încât angajații să poată reveni an de an la același angajator și să beneficieze de mai multă stabilitate.

De asemenea, aceștia consideră că este nevoie de o mai bună adaptare a sistemului educațional la nevoile pieței muncii și de o colaborare mai strânsă între școli, universități și companiile din turism.

Un studiu recent al Camerei de Comerț din Muntenegru a arătat că lipsa personalului calificat reprezintă în prezent cea mai mare problemă cu care se confruntă mediul de afaceri, depășind toate celelalte obstacole economice.