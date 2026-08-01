Incendiu devastator lângă Atena: Flăcările au distrus zeci de case. Oamenii au primit ordin de evacuare

2 minute de citit Publicat la 19:55 01 Aug 2026 Modificat la 19:55 01 Aug 2026

Incendiu devastator lângă Atena: Flăcările au distrus zeci de case. Foto: X

Un incendiu uriaș continuă să ardă necontrolat la vest de Atena, în apropierea orașului de coastă Porto Germeno. Flăcările s-au extins în mai multe direcții, au distrus zeci de case și au dus la evacuarea mai multor localități, iar vântul puternic și imprevizibil îngreunează intervenția pompierilor, scrie Ekathimerini.

Focul a izbucnit vineri în regiunea Viotia, la aproximativ 70 de kilometri vest de Atena, iar sâmbătă s-a extins în trei direcții. Autoritățile au ordonat evacuarea localităților Agia Paraskevi, Kryo Pigadi și Agios Nektarios, situate la est de Porto Germeno.

Potrivit televiziunii publice ERT, mai multe focare s-au unit și au format fronturi uriașe, tot mai greu de ținut sub control.

Sâmbătă, cu puțin timp înainte de ora 18:00, locuitorii din sudul orașului Porto Germeno au primit un mesaj de avertizare prin sistemul 112. Oamenilor din Alepochori, Psatha, Veniza, Loumpa și Zachouli li s-a cerut să plece spre Megara, la marginea vestică a Atenei, și să urmeze indicațiile autorităților.

Wildfires burn through pine forest areas near Porto Germeno, west of Athens, #Greece pic.twitter.com/2bOEB5sybU — Savvas Karmaniolas (@savvaskarma) August 1, 2026

Incendiul a mistuit aproximativ 4.000 de hectare de teren, a distrus zeci de locuințe și a dus la închiderea mai multor drumuri. Vântul puternic a făcut dificilă intervenția aeronavelor, astfel că lupta cu flăcările se duce în principal de la sol.

Autoritățile le-au cerut oamenilor să nu se întoarcă în zonele evacuate, avertizând că pericolul nu a trecut. Flăcările continuă să coboare pe versanții Muntelui Kithairon spre coastă și amenință localități precum Agia Paraskevi și Psatha.

Just over an hour from #Athens, Porto Germeno is being engulfed by wildfire, with homes under threat and families forced to flee as firefighters battle to contain the flames. #πυρκαγιες #πυρκαγια #φωτια #wildfire #greecefire pic.twitter.com/DjxELjFpUf — Evangelo Sipsas (@EvangeloSipsas) August 1, 2026

O mare parte din pădurile de pe Muntele Kithairon a fost arsă, iar mai multe case din zonele apropiate au fost atinse de foc, potrivit ERT.

Pompierii luptă și cu alte incendii izbucnite în Grecia. Efectivele au fost suplimentate în apropierea localității de coastă Skaloma, din regiunea Fokida, unde un incendiu a cuprins sâmbătă după-amiază o zonă împădurită.

Un alt focar a izbucnit mai târziu în localitatea Monastiraki, aflată puțin mai la vest, iar flăcările au ajuns la case, a transmis ERT.

Vântul ar urma să slăbească de duminică după-amiază, ceea ce le-ar putea permite pompierilor să intervină mai ușor.

Aproape 60 de incendii de vegetație au fost raportate în Grecia în ultimele 24 de ore, iar 14 dintre ele erau încă active sâmbătă după-amiază. Imaginile din satelit arată că fumul s-a întins până spre coasta de nord a Africii.