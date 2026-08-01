Cum arată din dronă cel mai nou lot din Autostrada A0. „E gata 91,5%. Se va deschide la sfârșitul lunii septembrie”

2 minute de citit Publicat la 21:04 01 Aug 2026 Modificat la 21:05 01 Aug 2026

Lucrările au ajuns la 91,5%, iar traficul va fi deschis la sfârșitul lunii septembrie. Foto: Irinel Ionel Scriosteanu / Facebook

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a publicat, sâmbătă, mai multe imagini din dronă cu noul lot din Autostrada A0. „Procentul lucrărilor executate în acest șantier a ajuns la 91,5%”, a spus el, subliniind că se va deschide până la sfârșitul lunii septembrie.

„Vedeți acum șantierul Lotului 3 Nord al Autostrăzii Bucureștiului (A0), după ce zilele trecute v-am prezentat situația de la nivelul solului într-o verificare pas cu pas a acestuia.

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Situația în șantier comunicată la momentul verificării:

continuă lucrările la pasajul A0 peste DN2 unde a fost așternut stratul de uzură și se montează parapetul de protecție și panourile fonoabsorbante

continuă așternerea stratului de uzură în zona nodului rutier cu DN2

continuă terasamentele rampelor în zona pasajului A0 peste calea ferată București - Constanța, rampa spre DN2 90% grad de execuție și rampa spre DN3 80%

la pasajul peste CF a fost finalizată placa de suprabetonare și se pregătește suprafața acesteia pentru aplicarea hidroizolației

la pasajul A0 peste DJ 300 terasamentul rampelet a fost executat în proporție de 90%

continuă lucrările la sistemul de iluminat public și ITS

continuă taluzarea cu pământ vegetal și realizarea rigolelor de la baza taluzului

continuă realizarea rigolelor de acostament

la pasajul DN3 peste A0 a fost finalizată turnarea plăcii de suprabetonare pe toate deschiderile pasajului, se montează lisele de parapet și se lucrează la realizarea rampei dinspre Branești. Saptamana viitoare va fi deviat suplimentar traficul pe DN3 pentru a se permite construirea rampei spre Pantelimon”, a scris el, pe Facebook.

Astfel, Scrioșteanu subliniază că lucrările au ajuns la 91,5%, iar traficul va fi deschis la sfârșitul lunii septembrie.

„Punctul critic rămâne pasajul DN3 peste A0 iar în funcție de finalizarea acestuia va avea loc și recepția respectiv dare în trafic a acestui lot de autostradă.

Procentul lucrărilor executate în acest șantier a ajuns la 91,5%. Deși mobilizarea constructorului a mai crescut menținem presiunea și sprijinul pe și pentru acesta în vederea finalizării și a dării în trafic a acestui lot până la sfârșitul lunii Septembrie”, se mai arată în postare.