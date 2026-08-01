Apel urgent către români, din cauza secetei severe: Economisiți apa și curentul. Urmează două săptămâni critice

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Autoritățile le cer românilor să reducă risipa de apă și consumul de energie electrică, după ce debitul Dunării a coborât la un nivel extrem de scăzut, iar în mai multe zone din țară râurile și fântânile încep să sece. Următoarele două săptămâni sunt considerate critice, iar în unele localități rurale ar putea fi introduse restricții temporare la alimentarea cu apă.

Administrația Națională „Apele Române” recomandă ca apa potabilă să nu fie folosită, acolo unde există alte soluții, pentru udarea grădinilor, spălarea curților și trotuarelor sau curățarea mașinilor. Pentru astfel de activități, oamenii sunt îndemnați să apeleze la surse alternative de apă.

Autoritățile cer și reducerea consumului de energie electrică, în special în orele de vârf din cursul serii. Fiecare economie făcută în această perioadă poate reduce presiunea asupra resurselor disponibile, arată instituția.

Fântâni și râuri afectate de lipsa ploilor

Dunărea are în prezent, la intrarea în România, un debit de 1.550 de metri cubi pe secundă, de aproximativ trei ori mai mic decât media obișnuită pentru lunile iulie și august. Față de aceeași perioadă din 2025, debitul este cu aproximativ 25% mai mic.

Prognoza hidrologilor arată că, pe 6 august, debitul ar putea coborî sub pragul de 1.600 de metri cubi pe secundă, minimul înregistrat în august 2003.

Debite neobișnuit de mici sunt înregistrate și pe râurile din Crișana, Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova. În unele sectoare din Crișana au apărut deja fenomene de secare, care s-ar putea accentua în perioada următoare.

Cele mai expuse sunt zonele rurale, unde alimentarea cu apă depinde în mare măsură de fântâni. Lipsa precipitațiilor poate duce la scăderea sau chiar dispariția temporară a apei, iar autoritățile avertizează că ar putea fi necesare restricții de consum.

Rezervele de apă sunt păstrate pentru populație

Gradul de umplere al principalelor 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%. Acestea reprezintă rezerva strategică folosită pentru alimentarea cu apă a populației.

Ploile căzute recent în Austria ar putea aduce o ușoară creștere a debitului Dunării, însă efectele vor ajunge în România abia peste aproximativ o săptămână și mai târziu în zona Cernavodă. Chiar și în acest scenariu, nivelul fluviului va rămâne mult sub media lunii august.

„Prioritatea absolută rămâne asigurarea alimentării cu apă a populației și protejarea resurselor disponibile în această perioadă de secetă hidrologică severă”, transmite Administrația Națională „Apele Române”.