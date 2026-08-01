Reuters: Va vopsi SpaceX racheta în roz? Întrebările investitorilor depășesc misiunile spre Lună și Marte

Racheta Starship V3 construită de SpaceX, cea mai mare și puternică din lume. Sursa foto: SpaceX

Prima conferință privind rezultatele financiare ale companiei SpaceX, în calitate de societate cotată la bursă, cel mai probabil va fi concentrată pe cheltuielile legate de inteligența artificială și pe profiturile generate de rețeaua sa de comunicații prin satelit Starlink, însă mulți investitori de retail au alte preocupări. Inspirându-se din modelul celeilalte mari companii a lui Elon Musk, Tesla, producătorul de rachete SpaceX, recent listat la bursă, a deschis o platformă online unde investitorii pot pune întrebări înaintea conferinței privind rezultatele financiare. „Putem vopsi racheta în roz?”, a întrebat un utilizator, scrie Reuters.

Utilizatorii pot trimite întrebări și pot vota pentru a decide la care dintre ele se va răspunde, creând astfel o listă ordonată după popularitate.

Printre cele mai populare întrebări adresate de acționari înaintea conferinței de marți s-au numărat solicitările de a vedea mai multe imagini cu sistemul de aterizare umană al navei Starship, vehiculul conceput pentru a transporta astronauți pe Lună în cadrul programului Artemis al NASA, anul viitor.

Investitorii au întrebat, de asemenea, dacă Asteroid, mascota Shiba Inu a companiei SpaceX, prezentată recent și sărbătorită cu o jucărie de pluș în valoare de 35 de dolari, ar putea juca un rol mai important în domeniul educației, al organizațiilor caritabile pentru copii și al activităților de sensibilizare.

Alți acționari au dorit să afle când va începe realimentarea în orbită noul Starship, când va recupera atât racheta de impuls, cât și etapa superioară, și cum se poate îmbunătăți aspectul rachetei.

„Putem vopsi racheta în roz?”, a întrebat un utilizator.

Acest amestec de întrebări vine după ce SpaceX a rezervat aproximativ 30% din acțiunile sale din cadrul ofertei publice inițiale (IPO) pentru investitorii de retail, una dintre cele mai mari alocări destinate investitorilor individuali în cadrul unei listări majore din SUA.

Acțiunile SpaceX au pierdut mai mult de jumătate din valoarea lor față de maximul intraday atins după IPO. Cu toate acestea, întrebările privind perspectivele de afaceri și situația financiară a companiei au fost relativ puțin populare, iar cele care au beneficiat de un anumit sprijin s-au concentrat pe aspecte precum momentul lansării în spațiu a centrelor de date orbitale bazate pe AI, mai degrabă decât pe aspectele financiare.

Momentul în care divizia de IA a companiei ar putea începe să se autofinanțeze era întrebarea numărul 183, conform situației de vineri după-amiază.

Tesla și-a publicat propriile rezultate miercuri, iar investitorii l-au presat în repetate rânduri pe Musk cu privire la o potențială fuziune cu SpaceX, inclusiv prin mai multe întrebări care au atras peste 100 de voturi.

Însă același subiect abia s-a remarcat pe forumul SpaceX, unde a apărut o singură dată, cu un singur vot pozitiv, vineri dimineață, a doua zi după ce Wall Street Journal a relatat că directorilor de la Tesla li s-a cerut să se pregătească pentru o separare a activității din China în perspectiva unei posibile fuziuni. Musk a negat informația.

Majoritatea investitorilor de retail erau optimiști în privința viitorului companiei SpaceX, dar un utilizator s-a întrebat dacă viziunea pe termen lung a lui Musk face ca investiția să merite. Musk a afirmat că progresele în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii ar putea crea, în cele din urmă, o lume a abundenței, în care bunurile și serviciile vor deveni atât de ieftine încât banii ar putea să-și piardă o mare parte din importanță.

„Dacă banii nu vor mai conta peste 10 ani, așa cum a afirmat recent Elon, atunci de ce ar trebui oamenii să cumpere mai multe acțiuni și să investească mai mulți bani?”, a întrebat un investitor.

Întrebarea nu a primit niciun vot pozitiv.