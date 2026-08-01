Cum va fi dirijată apa pe Dunăre. ANAR: Operațiunea e deosebit de complexă și implică riscuri semnificative

Brațul Borcea poate fi traversat aproape la pas. FOTO: Antena 3 CNN

Administrația Națională „Apele Române”, a transmis, sâmbătă, un comunicat de presă, prin care au explicat cum se va face dirijarea apei pe Dunăre, pentru a menține Unitatea 2 a Centralei Nucleare Cernavodă în funcțiune. „Operațiunea este una deosebit de complexă”, a transmis ANAR.

„Având în vedere regimul deficitar de precipitații atât pe sectorul românesc, cât și în bazinul superior al Dunării, următoarele două săptămâni sunt critice din punct de vedere hidrologic.

Vestea bună este că, în Austria, s-au înregistrat în ultimele zile precipitații care au determinat creșteri ale debitelor râurilor interioare, însă efectele acestora vor ajunge la intrarea Dunării în România în aproximativ șapte zile, iar în zona Cernavodă după încă aproximativ cinci zile.

Ca urmare, pe sectorul românesc este posibilă doar o staționare sau o ușoară creștere a debitului, până în jurul valorii de 1.600 mc/s sau puțin peste această valoare, care rămâne însă mult sub media multianuală a lunii august”, au transmis Apele Române, într-un comunicat.

Astfel, reprezentanții administrației au explicat cum se va face mutarea apei pe Dunăre.

„Prin urmare, din cauza scăderii nivelurilor Dunării, cauzată exclusiv de regimul deficitar de precipitații, după finalizarea măsurătorilor batimetrice realizate de Forțele Navale Române, va fi încercată scufundarea controlată, în amplasamente prestabilite, a unor barje încărcate cu aproximativ 500 de tone de piatră, care vor permite dirijarea unui volum mai mare de apă către Dunărea Veche dinspre Brațul Bala. Totodată, Administratia Fluviala a Dunarii de Jos RA a început lucrările de dragaj pe sectorul Dunărea Veche – Brațul Bala.

Operațiunea este una deosebit de complexă și presupune realizarea unui epiu (dig de dirijare), cu scopul de a concentra debitele către sectorul Cernavodă. Intervenția implică riscuri tehnice semnificative, principalul risc fiind ca, în condițiile nivelurilor extrem de scăzute ale Dunării și ale unei situații hidrologice fără precedent, efectul hidraulic urmărit să nu fie atins în totalitate. De asemenea, lucrările pot determina o creștere temporară a turbidității apei. Chiar și în aceste condiții, autoritățile statului român asigură populația că vor depune toate eforturile necesare în vederea asigurării pe cât posibil a debitelor minime necesare producției de energie nucleară.

Coeficientul de umplere în principalele 40 de lacuri de acumulare este de aproximativ 70%, iar aceasta reprezentând rezerva strategică pentru alimentarea cu apă a populației”, se mai arată în comunicat.